Петер Мадяр – спасител или черен кон за Унгария

Докато либералите се радват на дългоочакваното поражение на премиера Виктор Орбан на унгарските избори, западните анализатори задават повече въпроси за бъдещето на Унгария под управлението на Петър Мадяр, отколкото предлагат отговори.

Защото бившият вътрешен човек в правителството, превърнал се в критик на Орбан, независимо че изглеждаше искрен и страстен във вдъхновяването на избирателите, предлага много малко подробности за политиките, които ще провежда.

Докато растеше в Будапеща, Петер Мадяр, бе закачил над леглото си плакат на Виктор Орбан, тогава водеща фигура в продемократичното движение в страната. Така започва репортажа си The Guardian, за събитията в Унгария.

Орбан беше един от няколкото политически фигури, които украсяваха спалнята на Мадяр във времената, в които страната се отърсваше след колапса на комунизма.

Сега 45-годишният политик се превърна в движещата сила за свалянето на Орбан, чиито 16 години на власт превърнаха страната в спирачка за неолиберализма.

Шеметният възход на Тиса

Малцина можеха да предвидят метеоритния възход на Петер Мадяр и неговата партия Тиса.

"Той създаде опозиционно движение с удивителна скорост," коментира унгарският политолог Габор Дьори. "Никога в историята на Унгария, която е преминала през много сериозни промени, не сме виждали партия да се издига толкова бързо", категоричен е той.

В разговори с тези, които познават Мадяр, възхищението и антипатията често се редуват, отбелязва The Guardian.

Едни хвалят огромното движение, което е създал, и дисциплината, която демонстрира, като обикаля страната и държи до шест речи на ден, и го описват като човек с кротък нрав и стил, който обаче понякога може да бъде суров.

Други смятат, че неговото появяване просто е било в перфектния за този важен за Унгария момент. "Мисля, че както всички политици, той може да бъде много труден човек," каза Тамаш Тополански, режисьорът, който беше част от екипа, работещ през последните 18 месеца по проекта "Следвайки Мадяр", относно по-широките промени, които чакат унгарското общество.

Силен човек, но понякога - нетърпелив

Тополански описва Мадяр като искрен и страстен човек, но също така и като човек, който понякога може да бъде нетърпелив.

Гледайки през обектива, Тополански наблюдава как партията на Мадяр започва да се появява в села и градове из цяла Унгария, постепенно преодолявайки апатията, която дълго време характеризира унгарската политика.

"Никога досега не съм виждал такава енергия на тези митинги," каза той.

Бързият растеж на Мадяр бе улеснен от тесните му връзки с партията ФИДЕС на Орбан. Той прекара по-голямата част от живота си, движейки се в елитните му среди.

Сред близките му приятели беше Гуляш, началник на кабинета на Орбан, а през 2006 г. Петер Мадяр се ожени за Юдит Варга, бивш министър на правосъдието от партията на Орбан. Тогава той бе изпратен като унгарски дипломат в Брюксел и зае висши позиции в няколко държавни агенции.

Светлината на прожекторите обгърна политика през 2024 г., след като стана ясно, че правителството на Орбан, което години наред говореше за защита на християнското семейство и децата, помилва мъж, осъден за прикриване на скандал със сексуално насилие в сиропиталище.

Варга, която по това време вече беше бивша съпруга на Мадяр, подаде оставка заедно с унгарския президент Новак.

Мадяр тогава реагира на новината с остър пост в социалните мрежи, обвинявайки служители на ФИДЕС, че превръщат двете жени в изкупителна жертва или, както той написа, че "се крият зад женски поли".

Разкриването на гнилата система

След това той продължи да говори, шокирайки унгарската общественост, като виден вътрешен човек, като разкрива гнилата система.

Според Мадяр ФИДЕС е бил "политически продукт", който се продавал на гражданите, докато чиновниците са разширявали властта и богатството си за сметка на обикновените унгарци.

Това послание предизвика голям резонанс, тъй като много жители на страната се сблъскаха с рязко повишаване на разходите за живот, намаляване на обществените услуги и заплати, които дълго време оставаха на същото ниво.

След като около 35 000 души участваха в протест, организиран от Масяр през март 2024 г., той основа собствено движение, припомня The Guardian.

Въпреки че статутът му на бивш член на партията на Орбан привлече вниманието на хората, това се оказа трудно за новия му политически живот. В документалния филм на Тополански "Пролетен вятър" Мадяр беше попитан: "С кого си приятел сега?" Трудно е да се каже дали имаш истински приятели в такава ситуация, отговори политикът.

Въпреки повече от две години кампания и 240 страници предизборен манифест, подробностите за това какво точно ще направи Мадяр остават все още неясни.

Това беше и умишлено: той водеше кампанията си твърдолинейно, следейки събитията, като се стремеше да избегне около 80% от унгарските медии, които са контролирани от поддръжници на Орбан.

"Той е много тъмен кон", казва Габор Дьори - "Не знаем много за него."

С изключение на миграцията, където обеща да заеме дори по-твърда позиция от Орбан, като изостави системата за привличане на гостуващи работници в страната, Мадяр обеща да се откаже от много от най-проблемните части на програмата на Орбан.

Той обеща да възстанови демократичните контроли и баланси, да подобри отношенията с ЕС, да отблокира замразените фондове на ЕС и да се бори с корупцията. Също така да сложи край на зависимостта от руската енергия до 2035 г., като същевременно търси "прагматични отношения" с Москва.

Политиката към Украйна

Що се отнася до Украйна, Мадяр заяви, че ще продължи политиката на Орбан срещу изпращането на оръжия в тази страна и срещу ускоряването на присъединяването на Киев към ЕС.

Въпреки това, политолозите смятат, че няма да са нужни много усилия за възстановяване на отношенията на Унгария. "Мисля, че хората подценяват това, ако Унгария спре да налага вето на жизненоважни действия на ЕС в Европейския съвет, това ще бъде голям пробив за Зеленски," каза политилогът. Според него не е нужно Питър Мадяр да излезе и да каже: Ентусиазиран сме да помагаме на Украйна или за всичко, което ЕС прави. Просто нещата ще се случват по естествения път на Брюксел.

Джендърството

По други ключови въпроси, като джендерството - Мадяр стои настрана. "Просто не засяга въпроси, свързани с пола и сексуалните малцинства," подчертава анализаторът Дьори.

"Всички предполагат, че той ще бъде много по-дружелюбен по тези въпроси от правителството на Орбан, и това вероятно е вярно, но просто не говори за тях. Така че, това е предположение", допълни политологът.

Отвореният въпрос за правителството

Над победата все още виси въпросът какво всъщност ще може да направи правителството, ръководено от Тиса. През 16-те години на власт на Орбан, партията спечели много поддръжници в унгарската държава, медиите и съдебната система; Така че въпросът как ще реагират на смяната на правителството, все още е отворен.

"Що се отнася до Петер Мадяр, има както въпросителни, така и удивителни," каза Акош Хахази, друг унгарски независим депутат и дългогодишен критик на Орбан. "Но унгарското общество го прие", обобщи той.

