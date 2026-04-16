България Може закрива кампанията си днес

Политическа партия "България Може" ще закрие предизборната си кампания тази вечер. Събитието ще се състои от 18:30 часа в "Български културен център" на ул. "Веслец" 13. Лидерът на организацията Кузман Илиев и кандидатите за народни представители ще обобщят своите впечатления от кампанията и работата, която свършиха през последния месец.

"България Може" завърши обиколката си в страната с посещенията си вчера и онзи ден във Варна и Бургаска област. По време на този период БМ се срещна със свои съмишленици и симпатизанти в Пазарджик, Пловдив, Велико Търново, Плевен, Стара Загора и Смолян.

Утре вечер Кузман Илиев и част от ръководството на партията ще участват в дискусионно студио, на живо във фейсбук страницата на партията. Разговорът ще се проведе от 18:00 до 19:00 часа, а всеки, който желае ще може да зададе своите въпроси на лидерът на партията и екипа на "България Може".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com