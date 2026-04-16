Висока активност и нови правила - как ще гласуваме тази неделя

61% от имащите право на глас заявяват, че ще участват в изборите тази неделя, показва най-ново социологическо проучване. На този фон от Централната избирателна комисия (ЦИК) увериха, че основните правила за гласуване остават непроменени, но организацията включва редица нови елементи за улеснение и контрол.

Говорителят на ЦИК Росица Матева подчерта пред бТВ, че целта е процесът да бъде ясен, сигурен и достъпен за всички избиратели. Акцентът пада върху прозрачността и ограничаването на грешките при отчитането на резултатите.

Без промени в начина на гласуване

Матева беше категорична, че избирателите ще гласуват по познатия начин. „Ще гласуваме по същия начин, както в последните пет години“, посочи тя, като уточни, че няма въведени нови процедури, които да затруднят гражданите.

Тя представи и хартиената бюлетина, включително тази за гласуване в чужбина, където няма да има преференции. Там избирателите ще могат да подкрепят само партии и коалиции, както и опцията „не подкрепям никого“.

Правила за валиден вот

Особено внимание беше обърнато на правилното попълване на бюлетината. За да бъде гласът действителен, първо трябва да се отбележи партия или коалиция, а след това по желание могат да се посочат преференции.

„Ако има само преференция, гласът е недействителен“, предупреди Матева. Тя подчерта, че знакът трябва да бъде „Х“ или „V“ със син химикал, като всякакви други символи правят бюлетината невалидна.

Също така беше напомнено, че членовете на секционните комисии нямат право предварително да късат бюлетини от кочана, тъй като всички са номерирани и подлежат на строг контрол.

Нови технологии и пилотни проекти

За първи път ще бъде въведен пилотен проект за хора със зрителни увреждания. В пет района ще бъдат предоставени около 400 тактилни шаблона, които да улеснят гласуването.

Освен това се въвеждат QR кодове, които позволяват чрез сканиране текстът да бъде преобразуван в глас и да се изчитат кандидатските листи. Целта е да се осигури по-добър достъп до информация.

Гласуване с машина и контрол върху процеса

При машинното гласуване процедурата остава позната - избирателят поставя карта, избира своя вот и го потвърждава чрез бутона „гласуване“, след което се отпечатва бюлетина. Разписки от машините вече не се използват.

В изборните секции ще има стандартизирани паравани, които гарантират тайната на вота, като същевременно позволяват да се следи за нарушения като снимане или подмяна на бюлетини.

Видеонаблюдение и прозрачност

Видеонаблюдението ще обхване всички действия след края на изборния ден - броенето на бюлетините, попълването на протоколите и тяхното опаковане. Записите ще бъдат публикувани онлайн, като всеки ще може да ги следи.

„Всички избиратели могат да гледат в реално време“, подчерта Матева, като посочи, че това е ключова стъпка към по-голяма прозрачност.

Мобилно приложение и финансов стимул

ЦИК въвежда и мобилно приложение за попълване на протоколите, което може да бъде използвано от всички присъстващи в изборното помещение. Приложението автоматично открива грешки и сигнализира за тях.

При коректно попълнени документи членовете на секционните комисии ще получат допълнителен стимул. „Ще получат бонус по 15 евро всеки“, уточни Матева.

Допълнително е създадена и интерактивна карта, чрез която избирателите могат лесно да открият своята секция по адрес.

