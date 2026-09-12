Екшън и чували с бюлетини в Пловдив. Защо е битката
Ето какъв номер има предимство
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Ето какъв номер има предимство
От 6 часа на крак, искаме да ни е приятно, обявиха от избирателната комисия
Проблемът е възникнал още в ранните часове на деня
Машини без разписки, QR кодове и бонуси за секциите при коректни протоколи
На брифинг ще бъдат представени хартиената и машинната бюлетини, паралелно върви поръчка за печат за 924 хиляди евро
Проф. Михаил Константинов посочи грешките на КС и ЦИК
Лидерът на ГЕРБ коментира проблема с липсващите бюлетини
Делото за касиране на вота в КС извади на светло цялата несъстоятелност на част от институциите у нас
КС дължи обяснение за всяко свое действие, категоричен е депутатът
СГП също извършва проверка
Не сме давали материали на прокуратурата, обяви компанията
Възможно е да има разместване в Народното събрание, допуска шефката на ЦИК камелия Нейкова
Комисията няма да брои бюлетини и няма да проверява изборни книжа
Политическият модел се е изчерпал, заявява Костадин Костадинов
Кирил Васев е щатски шериф във Вирджиния
Проблеми с две машини в Бургас
Местната власт има право да забрани продажбата на алкохол
Трите държави с най-много секции зад граница са Турция, Великобритания и Германия
Избирателите на ДПС в най-малка степен гласуваха с машина
Сигнал за нарушението е бил подаден по-рано днес