Екшън и чували с бюлетини в Пловдив. Защо е битката

Екшънът в Панаира започна. През последните минути представители на секционните избирателни комисии започнаха са пристигат с автобуси един след друг.

Докато обстановката в палата 13 бе спокойна, изведнъж ситуацията претърпя рязка промяна.

Представителите на СИК-ове в града носят чували и изборни книжа, като се надяват да преминат бързо и да се приберат по домовете си.

До момента са пристигнали книжата от над 100 изборни секции.

Повече от половината от тях получиха “златен” номер, като ще преминат по-бързо от останалите, които не притежават такъв.

Припомняме, че за първи път в страната се въведе електронен вариант на протокол, който след попълването от СИК генерира контролно число. Ако го представят в РИК при влизане, членовете на съответната комисия получават златен номер.

Той дава право на "отличниците" да имат предимство за проверка на резултатите пред останалите,

независимо дали ще дойдат в Панаира в 21 часа вечерта, или в 1 часа през нощта.

