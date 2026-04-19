Екшън и чували с бюлетини в Пловдив. Защо е битката

Екшънът в Панаира започна. През последните минути представители на секционните избирателни комисии започнаха са пристигат с автобуси един след друг.
Докато обстановката в палата 13 бе спокойна, изведнъж ситуацията претърпя рязка промяна.
Представителите на СИК-ове в града носят чували и изборни книжа, като се надяват да преминат бързо и да се приберат по домовете си.
До момента са пристигнали книжата от над 100 изборни секции.
Повече от половината от тях получиха “златен” номер, като ще преминат по-бързо от останалите, които не притежават такъв.
Припомняме, че за първи път в страната се въведе електронен вариант на протокол, който след попълването от СИК генерира контролно число. Ако го представят в РИК при влизане, членовете на съответната комисия получават златен номер.
Той дава право на "отличниците" да имат предимство за проверка на резултатите пред останалите,
независимо дали ще дойдат в Панаира в 21 часа вечерта, или в 1 часа през нощта.
