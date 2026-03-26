ЦИК показва образците на бюлетините за вота през април

Централната избирателна комисия (ЦИК) ще представи днес образците на хартиената и електронната бюлетини за предстоящите избори през април. Това ще стане по време на редовния брифинг, посветен на подготовката за вота. Очаква се да бъдат показани както визията, така и основните елементи на двата типа бюлетини. Представянето идва на фона на вече стартирана процедура по изработката им.

Преди дни комисията откри обществена поръчка за възлагане на изработката и доставката на хартиените бюлетини. Процедурата включва всички дейности по производството и логистиката, като целта е да се гарантира навременната подготовка за изборния ден.

Съгласно Изборния кодекс отпечатването на хартиените бюлетини се извършва в печатницата на Българската народна банка. Там се осигурява и специализираната защитена хартия, която се използва както за хартиеното гласуване, така и за разписките от машинния вот.

Прогнозната стойност на поръчката за хартиените бюлетини възлиза на 924 хиляди евро без ДДС. В сумата са включени всички разходи по изработката и доставката, като финалната стойност ще зависи от резултатите от процедурата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com