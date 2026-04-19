Броят гласовете със суджук и гайди

С гайди и хоро започна приемането на изборните книжа в 17 РИК - Област Пловдив. За всички СИК, които чакат в палатата на Панаира, където се помещава районната избирателна комисия, по инициатива на комисията освен народна музика и кръшно хоро, имаше и почерпка с домашен суджук, пише Трафик Нюз.

„Идеята е да ни е весело и спокойно, за трети път откриваме така обработването. Все пак сме от 6 часа на крак. Искаме да ни е приятно“, обявиха от избирателната комисия.

Пред медиите председателят на комисията Янко Радунчев обяви, че изборният ден в Пловдив област е приключил в 20.15 минути. Няма съществени нарушения на изборните правила. 2 машини са отказали, но СИК са преминали изцяло на хартиено гласуване.

Получени са и са отработени 7 сигнала за неправомерна агитация в изборния ден. В 7 от секциите хартиените бюлетини не са достигнали и са прехвърлени от други секции, в които се предлага и възможност за гласуване с машина.







