Броят гласовете със суджук и гайди
От 6 часа на крак, искаме да ни е приятно, обявиха от избирателната комисия
Следете всички новини, анализи и коментари за Суджук. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От 6 часа на крак, искаме да ни е приятно, обявиха от избирателната комисия
В най-голямата търговска верига у нас Kaufland има близо 30 специални зимни месни предложения
30 килограма апетитен суджук и пастърма отмъкнаха апаши в Балкана. Ударът на крадците стана в полунощ срещу 26 януари, съобщиха от полицията в Сливен....
Цонко Цонев се стяга за ново кулинарно приключение. "Миденото шоу трябва да продължи", обяви той във Фейсбук страницата си. Три дни яли, пили и се вес...
Касапи премериха уменията си за подготовката на най-доброто мезе в Балкана 300 кг прасе избраха балканджиите в Елена, за да покажат как се правят мръ...
Велико Търново. Нито дъжд, нито студ могат да уплашат любителите на тънкото мезе, които се събират всяка година за празника на горнооряховския суджук....
Велико Търново. Майстори на сухото мезе и кулинари си дават среща в градската градина в Горна Оряховица. Признатият в Европа като запазена марка Горн...
Заливат пазара с плодове и зеленчуци без документи Фермери искат да продават мляко, месо, сирене, суджук и други животински продукти директно на край...
Ямбол. Крадци откраднаха суджука на ямболски бизнесмен. В нощта срещу първи януари e обрана къщата на търговец в ямболското село Кукорево. Извършител...
Сюлейман Великолепни простил данъци на четири села заради вкусното мезе
София. Суджукът е на път да се превърне в запазена марка на страната ни. През октомври България е внесла в Европейската комисия искане за регистрация...
Велико Търново. Суджук от миди без пари раздаваше кмета на Каварна Цонко Цонев по време на празника на горнооряховският суджук. Кметъла беше донесъл...
Велико Търново. С карнавал и стрийт парад тази вечер в Горна Оряховица ще започне уникалният празник на суджука „Кулинарна парти зона". Шествието ще т...