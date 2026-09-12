Гласът на Родопите поведе голямата мечта на Йотова
Президентът свърза древната каба гайда, българското послание в Космоса и надеждата за силно отечество
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Президентът свърза древната каба гайда, българското послание в Космоса и надеждата за силно отечество
От 6 часа на крак, искаме да ни е приятно, обявиха от избирателната комисия
Министър Бачев води делегацията ни в Париж, 150 държави участват
Нова мода на баловете
Стотици варненци откриха кампанията на партията
След султанско опрощение дори комитите слизат от гората и надуват гайдите Роженският събор е на 118 години. През годините Съборът на свещената за род...
С едноминутно мълчание в памет на жертвите от атентата във френския град Ница започна Съборът на народното творчество и животновъдството Рожен 2016. Т...
За да се популяризира интересът към родопския фолклор, чийто символ е каба гайдата, Община Смолян стартира идеята "във всяка къща - гайда". Организато...
Момче от Смолян може да свири на четири от основните гайди в света- ирландска, шотландска, каба и джура. Росен е готвач по професия, но музиката е в к...
От понеделник Старият Пловдив ще заеме престола си в културния живот на страната. Едноседмичните празници ще минат под мотото "Старият град Е Е". Четв...
Японски туристи слушаха с удоволствие българските народни песни, изпълнени от Александра Александрова
Наш губетчия и запален кукер смени зурните с каба гайди Обявеното за „Евросело" на България през 2012 г. Черниче показа, че държи на корените и тради...
Изкупиха гайдите от щандовете на Роженския събор. Това съобщава бТВ и уточнява, че типичният музикален инструмент е сред най-продаваните стоки. Негова...
Наплив от 30 хиляди за откриването, кошмарни задръствания до поляните Възроденият събор на Рожен предизвика небивал интерес. Хаос и километрични коло...
Успешен старт на рекламната си кампания за предстоящия летен сезон направи в македонската столица Скопие община Банско. Тя участва на туристическото и...
Посланикът ни в Рим Марин Райков и съпругата му (вдясно от него) с шефката на културния ни институт Жана Яковлева (вляво) и "Армейска песен"
Забавните Red Hot Chilli Pipers идват за 20-ия салон на изкуствата Red Hot Chilli Pipers, най-горещите гайдари от Шотландия, ще писнат в зала 1 на НД...
Благоевград. Гайдари от уникалния смолянски оркестър „100 каба гайди" надуха гайдите в симитлийското село Черниче като репетиция за предстоящия в събо...
Смолян. За 11-ти път родопското село Гела събра над 15 хиляди души за националното гайдарско надсвирване и традиционният Илинденски събор на местнит...
Калофер. Ивайло Стефанов от Павел баня, възпитаник на Националното училище за фолклорни изкуства, "Филип Кутев", гр. Котел, спечели първото място на Н...