Напрежение на вота. Проблем и с бюлетините, връщат хора

Сериозно напрежение възникна в изборния ден в пловдивските болници "Каспела" и "Пълмед", след като десетки лекари и пациенти бяха върнати от опит да упражнят правото си на глас поради недостиг на изборни книжа. Проблемът е възникнал още в ранните часове на деня.

"Предоставиха ни един кочан бюлетини сутринта. Преди около три часа подадохме сигнал към РИК, че бюлетините в секцията в болницата привършват. Въпреки своевременното уведомяване, допълнителни бюлетини не са доставени навреме. Преди един час ни се обадиха, че бюлетини идват, но още не са пристигнали", посочи председателят на секционната избирателна комисия в болницата "Каспела" пред trafficnews.bg.

Поради липсата на изборни материали обаче, секционната комисия е била принудена да преустанови изборния процес, оставяйки десетки граждани в изчакване.

Председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Калоян Сухоруков, който информира, че бюлетините вече са изпратени. Той обясни, че проблемът е възникнал, тъй като в последния момент е имало голям наплив от желаещи да гласуват, които не са били вписани в предварително предоставените списъци. Той увери, че в останалите лечебни заведения в града няма проблем с изборните книжа.

Междувременно стана ясно, че хартиените бюлетини в няколко населени места в област Пловдив също намаляват силно. За това са сигнализирали секции в Калояново, Карлово, Хисаря и Асеновград. От РИК-17 Област Пловдив са уверили, че ще бъдат доставени още наличности, като районът е обезпечен с хартиени бюлетини, които да послужат за гласуване на около 70% от хората в избирателните списъци.

