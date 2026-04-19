Голям проблем с машините, избирател гласува три пъти

Машините за гласуване започнаха да дават проблеми още на старта на изборния ден. Стотици сигнали продължават да валят от цялата страна. В един от случаите избирател дори е гласувал три пъти - два пъти неуспешно на машина, в крайна сметка на хартия, съобщава "Блиц".

Пазарджик

В четири секции в област Пазарджик е преустановено машинното гласуване, съобщиха от Районна избирателна комисия (РИК).

Две машините се намират във Велинград, една - в Стрелча и една в Пещера, уточняват от комисията и добавят, че преминаването към изцяло хартиено гласуване се е случило, след като председателите на секционните избирателни комисии са информирали за проблема.

Към 11:00 часа в област Пазарджик са гласували 11,79 процента от имащите право на глас (27 352 души).

Смолян

Това е втори случай на прекратяване на машинното гласуване в 22-ри МИР – Смолян, след като в началото на изборния ден бе установено, че машината в 1-ва секция в Мадан изобщо не е стартирала.

Устройството за гласуване в 10-а секция в Смолян първоначално е работило безотказно в първите часове, обясниха за БТА от секционната комисия. Появилият се по-късно проблем е свързан с отпечатване на по-малки разписки, вместо бюлетини. Специалист от обслужващата фирма е отстранил повредата, но след няколко гласувания отклонението се е появило отново.

В 130 секции в област Смолян са доставени машини за гласуване, две от които показаха проблем.

Добрич

Районната избирателна комисия в Добрич преустанови машинното гласуване в секция в община Шабла заради техническа повреда в устройството за вот. Това е посочено в решение на комисията, публикувано на сайта ѝ.

Решението е взето след постъпили протоколи от секционната избирателна комисия, в които са описани многократни проблеми при отпечатването на бюлетините. Сред сигналите са непълно отпечатани бюлетини, липса на разпечатване и излизане само на част от бюлетината.

Председателят на секцията е уведомил РИК в 08:40 часа, а впоследствие е изпратена и необходимата документация. Потърсено е съдействие от техник и от колцентъра на „Сиела Норма“ АД. След извършената проверка специалистът е установил, че става въпрос за неотстранена повреда в принтера и проблемът не може да бъде решен на място.

На това основание комисията е разпоредила машинното гласуване в секцията да бъде прекратено, а вотът да продължи само с хартиени бюлетини съгласно Изборния кодекс. Решението може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок.

По-рано и в една секция в Добрич бе преминато само към гласуване с хартиени бюлетини.

Кърджали

„Отидох да гласувам в СУ „Йордан Йовков“ рано сутринта. Чаках десет минути. После упражних правото си на глас с машина, но… Машината излезна проблемна и не изкара хартията и след това викнаха една жена, която отговаря за машините. Преди да дойде обаче, дадоха ми друга карта да гласувам повторно, но пак същият проблем.

Жената отвори машината пред мен и изкара хартията. Оказа се, че и двата пъти, в които съм гласувал, на хартията е отчетен празен вот. Свързаха се с РИК и от там ще пратят нова машина. Аз пък гласувах за трети път, но с хартия, за да бъде отчетен истински вот“, разказа избирател пред Родопи24.

Бургас

Подаден е сигнал и до Районната избирателна комисия (РИК) – Бургас за нередност в протичането на изборния процес в секционна избирателна комисия (СИК) 02-17-000-021 в Поморие.

Сигналът касае сериозно нарушение на методическите указания на Централната избирателна комисия. Според подадената информация, от началото на изборния ден машината за гласуване в посочената секция не издава задължителните хартиени разписки.

Въпреки установения проблем, членовете на СИК са продължили изборния процес, като са приели, че наличието на звуков сигнал от машината е достатъчно условие за нормалното ѝ функциониране. Това противоречи на изискванията на ЦИК, според които при подобна неизправност следва незабавно да се премине към гласуване с хартиени бюлетини.

Около 14:00 ч.бе сигнализирано за още едно нарушение. Този път за секция, разположена в Професионалната гимназия по автотранспорт в гр. Бургас. По информация от място, при отпечатване на хартиената разписка се наблюдава прозрачност на хартията, която позволява да се види изборът на гласоподавателя дори при сгъната разписка.

