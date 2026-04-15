Край! Влизаме ли в криза след две седмици?

Какъв е най-негативният сценарий за горивата, чиито цени всеки ден растат и ще има ли криза за дизел и бензин заради блокирания Ормузки проток?

"Най-позитивният сценарий е да стане скъпо, но да има достатъчно. Негативният сценарий е да започне да няма и това вероятно ще настъпи в началото на май месец. Ситуацията с Ормузкия проток дори да се реши в момента, корабите нямат време да стигнат докъдето и да е. Последните кораби достигат Европа тази седмица от края на февруари", заяви енергийният експерт Боян Рашев пред Bulgaria ON AIR.

Експертът подчерта, че Ормузкият проток е незаобиколим.

"Има една тръба от Саудитска Арабия, която в момента се ползва на макс. Само че пристанището от другата страна на Червено море има капацитет от 4 млн. барела. след две седмици ще влезем в ситуация да решаваме кой да получава и кой да не получава горива, а правителството изобщо не коментира това", алармира Рашев в "България сутрин".

Според него няма да мислим какво да правим до момента, в който срещнем бензиностанция с надпис "Няма гориво".

Рашев изтъкна, че дупката в предлагането на горива на глобално ниво е много голяма и скоро ще видим енергиен локдаун под някаква форма. Недостиг вече има в частта на света, която се обслужва от арабските страни, отбеляза гостът.

"Ние трябва да планираме някакви мерки и да сме готови за този момент. Бензин в Европа има относително достатъчно. Ние обаче сме нетен вносител на дизел и керосин. В Италия говорят за недостиг на керосин по летищата още сега. През лятото много ваканции, свързани с летене, няма да се случат", каза още Рашев.

Той подчерта, че в Европа нямаме капацитет да задоволи собственото си търсене със собствено производство на горива.

"Не говоря за суровия нефт. България е изключение и нетен износител на горива в ЕС. Имаме добре работеща комплексна рафинерия, която произвежда горива. България е в относително добро положение. Голям износител сме на сярна киселина и торове. Можем и да сме нетен износител на горива в ЕС, стига да получаваме достатъчно нефт в рафинерията", обясни енергийният експерт.

Рашев е убеден, че трябва да оставим "цените да си свършат работата".

"Когато нараснат, трябва да намалее потреблението. Лошото при горивата е, че те са жизненонеобходими. Цените не трябва да се пипат. Ако се сложи таван на цените, бензиностанциите няма да могат да купят, за да продават", изтъкна той.

20-те евро помощ не са мярка със съществено въздействие, но ще трябва да намерим начин да подкрепим най-зависимите енергийно, посочи още експертът.

Той прогнозира, че много хора в България ще бъдат притиснати от високите цени и недостига на горива.

"В един момент ще трябва да избираме дали да има дизел по бензиностанциите, или да има дизел за транспортните фирми, които да ни донесат храната по магазините. Държавата трябва да има план, във Великобритания вече се изготвя такъв. Хората знаят, че ще дойде този момент и се правят списъци с приоритетни сектори", настоя Рашев.

"Светът има 3 големи източника на енергийни ресурси - Русия, Персийският залив и Северна Америка. Два от източниците са блокирани по някакъв начин. Енергията е работа, а работата е икономика и цивилизация. Без енергия много бързо ще тръгнем стръмно надолу", коментира експертът.

"Иран вече не може да изнася, защото Тръмп направи блокада на блокадата. Тръмп се надяваше тази война да свърши, без да се стига дотам. Нещата в момента се влошават", подчерта Рашев и добави, че в момента Северна Америка е най-сигурното място в света.

Експертът е на мнение, че най-хубавото, което може да се случи на Европа, е тази война да спре войната в Украйна и "ние да се върнем икономически там, където някога бяхме".

"Защото Европа и Русия е икономическа симбиоза, както е САЩ и Канада. Русия, Украйна и ЕС само губят от случващото се. ЕС е много зависим от газа заради въглеродните квоти", уточни Рашев.

