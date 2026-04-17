Ердоган с ключова реч на Дипломатическия форум в Анталия

Град на историята, културата и дипломацията. Така президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган нарече Анталия, която днес е домакин на Дипломатическия форум 2026 (ADF). Държавният глава се обърна към участниците на официалната церемония по откриването на мащабната международна конференция.

Ердоган започна речта си, като поздрави всички гости и изрази удовлетворението си да ги посрещне в Анталия.

Като се спря на тъжното събитие, случило се през седмицата в Кахраманмараш, президентът Ердоган заяви:

„На първо място, от името на моя народ изказвам благодарността си към всички, които след неприятния инцидент в нашата провинция Кахраманмараш в сряда споделиха нашата болка чрез телефонни обаждания или съобщения. Нека Бог не причинява такива страдания на никого – нито на семейство, нито на общество.“

„ADF се превърна в глобална марка“

Ердоган пожела тазгодишното, пето издание на форума да донесе полза за целия свят и обърна внимание на постигнатото за кратко време. Той подчерта, че както по отношение на участието, така и по съдържание, ADF се е превърнал в глобална марка. Благодари на Министерството на външните работи и на депутата от Анталия Мевлют Чавушоглу, поставил основите на форума.



„Дипломацията не е само поле за преговори“

Президентът обобщи виждането на Турция за дипломацията и мисията на форума със следните думи: „Като Турция не ограничаваме Анталийския дипломатически форум в рамките на дипломатическите контакти. Виждаме тази инициатива като платформа за задълбочени дискусии за посоката на света, за ценностите, около които човечеството може да се обедини, и за новите области на взаимодействие. Днес дипломацията вече не е само поле за преговори на проблеми, конфликти и интереси – тя е и пространство, в което се обсъжда върху какви принципи ще се изгради общото бъдеще на човечеството.“



Обща трибуна на надеждата за бъдещето

Ердоган заяви, че поставените преди пет години цели са постигнати:

„Днес виждаме, че Анталийският дипломатически форум се е превърнал в обща трибуна на глобалния разум, на световната съвест и най-вече на надеждата за бъдещето. Вярвам, че дискусиите под мотото „Да изградим утрешния ден, да управляваме несигурностите“ ще подчертаят още повече този уникален характер на форума.“



Президентът продължи: „За да разберем периода, през който преминава човечеството, трябва правилно да анализираме процесите и да четем вярно динамиките. Само с промяната в баланса на силите не може да се обясни случващото се. Да, разпределението на силата се променя, нови актьори се издигат, конкуренцията се изостря. Но светът преживява и криза на посоката. Намираме се на сериозен и опасен праг.“



„Кризата в глобалната система е морална и екзистенциална“

„Системата, която претендира да е основана на правила, мълчи, когато тези правила се нарушават. Механизмите, които трябва да защитават човешките права и глобалната сигурност, остават бездействащи. Основният проблем е селективното правосъдие и подчинените на силата общи ценности. Следователно кризата е преди всичко морална и екзистенциална.“



Ердоган даде за пример Газа след 7 октомври и заяви, че случващото се там не може да бъде разглеждано само като хуманитарна трагедия, а показва какво допуска съществуващият ред.



„Как можем да останем безучастни?“

Той постави въпроса: ако една система не може да защити невинни бебета и цивилни, не е ли това признак за дълбок морален срив?



„Най-краткият път към мира е дипломацията“

Ердоган подчерта: „Най-краткият път към мира е конструктивният диалог и дипломацията. Мирът не е еднокрилa птица – страните трябва да действат с компромис, търпение и разум.“



Той припомни и принципа „Светът е по-голям от петте“, като подчерта необходимостта от реформа на глобалната система.



Регионални и глобални въпроси

Президентът засегна редица теми:

подкрепа за прекратяване на войната в Украйна чрез преговори;

значение на стабилността в Сирия;

развитие на Балканите чрез „Платформа за мир“;

укрепване на Организация на тюркските държави;

нормализацията с Армения и сътрудничеството с Азербайджан;

значението на транспортния коридор Изток–Запад през Каспийско море.

Източното Средиземноморие, Кипър и Гърция

Турция иска Егейско море и Източното Средиземноморие да бъдат зона на стабилност. Ердоган подчерта, че на остров Кипър съществуват „два народа и две държави“ и изрази надежда за положително развитие в отношенията с Гърция.



Либия, Африка и Сомалия

Ердоган заяви, че Турция подкрепя стабилността в Либия, териториалната цялост на африканските държави и развитието на Сомалия.



Среща на върха на НАТО

Ердоган обяви, че Турция ще бъде домакин на среща на върха на НАТО на 7–8 юли в Анкара.



Климатични промени

През ноември Анталия ще бъде домакин на COP31, където ще се насърчават политики като „Нулеви отпадъци“.



В края на речта си Ердоган подчерта значението на солидарността, позовавайки се на Ибн Халдун, и заяви, че истинската сила на обществата е в тяхното единство и общо съзнание.



„Колкото повече укрепим фронта на мира и човечността срещу войната и геноцида, толкова по-сигурно ще гледаме към бъдещето. Днес не става дума само за изграждане на нови системи, а за създаване на нова основа на солидарност.“



Той благодари на всички участници и пожела форумът отново да бъде полезен.

