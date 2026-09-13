Най-малко 8 са мъртви, 18 се издирват след трагедията край Кипър
На борда е имало 267 души, капитанът и седем членове на екипажа са задържани
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На борда е имало 267 души, капитанът и седем членове на екипажа са задържани
Турци, кюрди и араби трябва да се обединят като „братя“
Радев и Ердоган откроиха свързаността като ключов приоритет в двустранните отношения
По-късно днес турският президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте
ADF се превърна в глобална марка, каза президентът на Турция
Има твърда политическа готовност за съвместна работа, каза Зеленски
Какво следва?
Кого праща украинският президен
Срещата им е по повод преговорите между Киев и Москва
Тръмп предложи да се присъедини към преговорите
Турският президент се чу с Владимир Путин и Еманюел Макрон
По време на среща с кандидата за посланик на САЩ в Анкара
Очаква се да обсъдят конфликтите в Украйна и Близкия изток
Според последните данни на турските медии има 5 загинали и 22 ранени
В района бяха изпратени голям брой полицейски и медицински екипи
Президентът на Турция участва на срещата на върха на Алианса
Президентът на Турция с обръщение към нацията
Гьозтепе спечели промоция за Суперлигата
Какво ще обсъдят
Очаква се руският президент да посети Турция на 12 февруари