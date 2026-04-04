Ето какво се споразумяха Зеленски и Ердоган (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски и турският му колега Реджеп Ердоган се споразумяха за нови стъпки за засилване на сътрудничеството в областта на сигурността по време на среща в Истанбул. Зеленски обяви това във Facebook, цитиран от "Укринформ".

"Обсъдихме двустранните отношения между нашите страни, както и ситуацията в Европа и Близкия изток. Важно е съвместните и координирани действия да укрепят защитата на живота и да помогнат за осигуряване на по-голяма сигурност на хората във всяка част на света", каза той.

Двете страни се споразумяха за нови стъпки в сътрудничеството в областта на сигурността, особено в области, където Украйна може да подкрепи Турция, включително експертиза, технологии и опит.

"Има твърда политическа готовност за съвместна работа и нашите екипи ще финализират подробностите през следващите дни", добави Зеленски.

Той отбеляза също, че страните са обсъдили практически стъпки за реализиране на съвместни проекти в развитието на газовата инфраструктура, както и възможности за съвместно разработване на газови находища.

Зеленски благодари на Ердоган и народа на Турция за тяхната последователна подкрепа за независимостта и териториалната цялост на Украйна, като подчерта тясното сътрудничество, което е позволило на двете страни да работят по значими проекти, укрепващи целия регион.

