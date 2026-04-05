Зеленски кацна в Сирия. Започна важна среща

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна за първи път в сирийската столица Дамаск.

Това съобщи местната медия Clash Report в социалната мрежа X.

Изданието отбелязва, че външният министър на Турция Хакан Фидан, също е пристигнал в арабската страна, съобщи TRT Haber, като цитира свои източници.

Според публикацията, двамата планират днес да проведат обща среща със сирийския президент Ахмед ал-Шараа.

Украйна и Сирия възобновиха дипломатическите си отношения миналия септември по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Те бяха прекъснати по инициатива на Киев през 2022 година, когато републиката беше оглавявана от Башар ал-Асад, застанал на страната на Русия.

Срещата в Дамаск идва ден след като Зеленски се срещна в Истанбул с турския президент Ердоган, на която украинският държавен глава е заявил, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин в Истамбул, съобщава украинското издание на Strana.

"Що се отнася до мира, имаме нужда от мир. Ще направим всичко за мира. Говорихме с президента Ердоган. Той също говори за мир и, разбира се, трябва да говорим утре. И да използват всички ценности и дипломатически усилия. Президентът Ердоган иска да проведе разговори тук. Винаги съм казвал, че сме готови за среща на ниво лидери във всякакъв формат", каза Зеленски.

В същото време ръководителят на офиса на президента на Украйна, Кирило Буданов, заяви в интервю за Bloomberg, че американска делегация, водена от специалния пратеник Стив Уиткоф и зет на американския лидер Джаред Кушнър, може скоро да посети Киев, за да "рестартира" преговорите.

"Кушнър, Уиткоф, Линдзи Греъм – това са тези, които се очаква да дойдат. Ще видим кой още ще бъде," каза Буданов.

Американските преговарящи могат да пристигнат в Киев след православния Великден, който се празнува на 12 април.

Това ще бъде първото посещение на американска делегация под егидата на Уиткоф и Кушнър в Украйна.

Буданов подчерта, че за Киев ключовият въпрос остават гаранциите за сигурност от страна на Вашингтон в случай на възможни споразумения с Москва.

