Зеленски с драматично изявление за Русия и Черно море

Засилването на руските атаки по пристанища в Одеска област са част от опитите на Москва да прекъсне достъпа на Украйна до Черно море. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. При последното руско нападение срещу южното украинско пристанище загинаха осем души.

Украйна е започнала подготовката за създаване на инфраструктура, чрез която намиращите се в чужбина нейни граждани да могат да гласуват, обяви още Зеленски на фона на коментари от САЩ и Русия, че в страната трябва да се проведат отменените заради войната президентски избори. Това обаче няма как да стане в окупираните части от страната, а гласуване може да има само, ако бъде гарантирана сигурността, допълни украинският президент.

Делегация на страната му в момента е в Маями за нов кръг мирни преговори с американски и европейски представители. В американския град е и руският пратеник Кирил Дмитриев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com