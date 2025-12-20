Промяна в преговорите между Украйна и Русия. Нов формат

Съединените щати предложиха възможен нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия, в който да участват американски и евентуално европейски представители, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Зеленски каза, че Киев ще реши дали да приеме този формат, след като стане ясно дали резултатите от възобновените вчера разговори с американски преговарящи са положителни. Той добави, че ще обсъди въпроса с ръководителя на украинската делегация Рустем Умеров.

Пред журналисти в Киев Зеленски не съобщи подробности какъв точно формат е предложила администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише БТА.

"САЩ казаха, че ще проведат отделна среща с представители на Русия. И предложиха следния формат, доколкото разбирам: Украйна, САЩ, Русия и, тъй като там има представители на Европа, вероятно и Европа", каза Зеленски.

Американски преговарящи се очаква да се срещнат днес с руски представители във Флорида.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com