Спешна визита на Зеленски в Истанбул. Какво договарят с Ердоган

Украинският президент Володимир Зеленски кацна в Истанбул, за да обсъди перспективите за разрешаване на украинския конфликт.

Това обяви Буранетин Дуран, ръководител на отдел "Комуникации" на турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

По време на срещите, които ще се проведат в Истанбул, е планирано да се обсъдят въпроси от двустранния дневен ред с Украйна, регионалните развития, както и усилията за установяване на примирие и постигане на трайно споразумение, основно в рамките на истанбулския процес, написа Дуран в X.

Турските телевизионни канали излъчиха кадри от пристигането на самолета на Зеленски в Истанбул.

Програмата на президента на Турция, публикувана на неговия уебсайт, посочва официалната церемония на срещата със Зеленски и двустранни преговори в работния офис на Ердоган Долмабахче.

Зеленски пристигна в Истанбул ден след телефонния разговор на Ердоган с руския президент Владимир Путин, в която турският лидер получи благодарност за продължаващата готовност да съдейства за мирните преговори.

