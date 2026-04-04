Ето къде отиде Зеленски след срещата с Ердоган

Турция ще продължи да подкрепя преговорния процес за разрешаване на ситуацията в Украйна и също така отдава голямо значение на безопасността на плаването в Черно море.

Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул по време на среща с Володимир Зеленски, съобщи Хабер.

Двамата обсъдиха двустранните отношения между Турция и Украйна, търсенето на пътища за мир във войната между Украйна и Русия, регионалните и глобалните събития.

Президентът Ердоган заяви, че Турция ще продължи да подкрепя преговорите между Украйна и Русия, тъй като регионът се нуждае от повече мир и стабилност. Той отбеляза, че Турция отдава голямо значение на осигуряването на безопасността на навигацията в Черно море и счита осигуряването на енергийна сигурност за приоритет", съобщи пресслужбата на Ердоган.

Дипломатически източници казаха пред ТАСС, че преговорите, които се проведоха в президентския офис на Долмабахче на брега на Босфора, продължиха около два часа.

От турска страна на тях присъстваха външният министър Хакан Фидан, ръководителят на Националната разузнавателна организация Ибрахим Калин, главният съветник на президента по външна политика и сигурност Акиф Чагатай Кълъч, директорът на отдела за комуникации на президентската администрация Бурханетин Дуран.

След разговорите с Ердоган, Зеленски отиде да се срещне с вселенския патриарх Вартоломей в резиденцията му в района Балат.

