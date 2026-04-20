Българите в САЩ гласуваха масово при намален брой секции

Изборният ден за българите в САЩ приключи при висока активност въпреки значително намаления брой секции. В консулския регион на Чикаго, който обхваща 14 щата, този път бяха разкрити само седем секции при около 15 на предишни избори. Въпреки ограниченията близо 3500 души са успели да упражнят правото си на глас. Данните показват сериозен интерес към вота въпреки логистичните трудности, съобщава Нова телевизия.

При обработени над 95 процента от протоколите първа политическа сила сред българите в САЩ е коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“. На второ място се нарежда Прогресивна България, а третата позиция се заема от партия „Величие“.

Много от гласувалите зад Океана подчертават, че участието в изборите е въпрос на отговорност и връзка с родината. „Това, че живеем извън България, не означава, че не мислим за нея. Напротив, искаме да е хубаво, да има просперитет за младите хора и семействата и когато се връщаме, да виждаме нещата по-добре“, споделя българка, гласувала в една от секциите.

Въпреки по-високите разходи и необходимостта от дълги пътувания до изборните секции, българите в САЩ отново показаха ангажираност към политическия процес в страната. Активността остава стабилна и потвърждава интереса на диаспората към развитието на България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com