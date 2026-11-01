Политика

Нови резултати от балотажа! Йотова води с над 6 пункта пред Гюров

Последният екзитпол към 20 часа отчита 51% подкрепа за Йотова и Вълчев, избирателната активност е 26,8%

Нови резултати от балотажа! Йотова води с над 6 пункта пред Гюров
Снимка: БНТ
01 ное 26 | 20:13
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Иван Ангелов

Илияна Йотова запазва убедителната си преднина на президентския балотаж според новите данни на социологическата агенция „Мяра“. Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев получава 51% от гласовете, показва екзитполът към 20:00 часа. Опонентите им Андрей Гюров-Георги Кандев събират 44,7% подкрепа, като разликата между двете двойки е 6,3 процентни пункта. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4,3% от избирателите, а избирателната активност достига 26,8%.

По-рано „Алфа Рисърч“ отчете 52,5% за Йотова и Вълчев срещу 43,4% за Гюров и Кандев при активност от 29,1% към 19:00 часа. Според първите данни на „Маркет ЛИНКС“ подкрепата за двете двойки е съответно 50,7% и 44%, а активността е 26,4%. „Тренд“ също отчете преднина за Йотова и Вълчев с 51,6% срещу 43,4% за техните опоненти.

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Автор Иван Ангелов

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