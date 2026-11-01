България избра! Илияна Йотова печели изборите с над 8 пункта пред Андрей Гюров

Илияна Йотова е на прага на голяма победа на президентските избори! Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев води убедително на балотажа за седмия държавен глава на България, показват първите прогнозни резултати от изборния ден. И четирите социологически агенции - „Тренд“, „Мяра“, „Алфа Рисърч“ и „Маркет ЛИНКС“, дават преднина на Йотова и Вълчев пред опонентите им Андрей Гюров-Георги Кандев. Подкрепата за водещата двойка варира между 50,7% и 52,5%, а разликата между кандидатите достига 9,1 процентни пункта.

„Тренд“ и „Мяра“ дават 51,6% за Йотова

Според екзитполовете на „Тренд“ и „Мяра“ към 20:00 часа Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят 51,6% от гласовете. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 43,4% подкрепа, което означава преднина от 8,2 процентни пункта за Йотова. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 5% от гласувалите, а отчетената избирателна активност е 26 на сто.

„Алфа Рисърч“ отчита още по-голяма преднина

Още по-голяма преднина за Йотова и Вълчев отчита „Алфа Рисърч“. Според екзитпола на агенцията към 19:00 часа кандидатпрезидентската двойка получава 52,5% от гласовете срещу 43,4% за Андрей Гюров и Георги Кандев. Разликата достига 9,1 процентни пункта.

„Не подкрепям никого“ са посочили 4,1% от избирателите, а активността според агенцията е 29,1% към 19:00 часа.

„Маркет ЛИНКС“ също потвърждава преднината на Йотова

Победната преднина на Илияна Йотова се потвърждава и от „Маркет ЛИНКС“. Според агенцията Йотова и Вълчев получават 50,7% от гласовете, докато Гюров и Кандев събират 44%. Така разликата между двете двойки е 6,7 процентни пункта.

„Маркет ЛИНКС“ отчита избирателна активност от 26,4 на сто. Така данните и на четирите социологически агенции показват преднина за кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев.

Йотова увеличава преднината си от първия тур

Резултатите от балотажа показват значително увеличение на подкрепата за Илияна Йотова и Кирил Вълчев спрямо първия тур на изборите на 25 октомври. Тогава двойката получи 36,4% според първоначалните прогнозни данни, а Андрей Гюров и Георги Кандев събраха 32,1%.

Така Йотова и Вълчев увеличават преднината си от първия тур, която според тогавашните екзитполове беше 4,3 процентни пункта. На балотажа разликата между двете двойки достига между 6,7 и 9,1 процентни пункта според отделните агенции.

Ниска избирателна активност и повече гласове „Не подкрепям никого“

Различия има и в данните за избирателната активност. „Тренд“ и „Мяра“ отчитат 26%, „Маркет ЛИНКС“ посочва 26,4%, а според „Алфа Рисърч“ активността е 29,1% към 19:00 часа.

Първите екзитполове показват и че част от избирателите са предпочели да не подкрепят нито една от двете кандидатпрезидентски двойки. Според „Тренд“ и „Мяра“ делът им е 5%, при 3,8% на първия тур, докато „Алфа Рисърч“ отчита 4,1%.

Данните са прогнозни и са получени чрез допитвания до избирателите след гласуването. Окончателните резултати от президентския балотаж ще бъдат установени след преброяването на бюлетините и обработката на протоколите от Централната избирателна комисия.