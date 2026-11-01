Политика

„Тренд“ с нови данни от балотажа! Илияна Йотова печели убедително с 51,4%

Кандидатпрезидентската двойка Йотова-Вълчев изпреварва Гюров-Кандев със 7,8 процентни пункта

„Тренд“ с нови данни от балотажа! Илияна Йотова печели убедително с 51,4%
01 ное 26 | 20:22
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Иван Ангелов

Илияна Йотова запазва убедителната си преднина на президентския балотаж според новите данни на социологическата агенция „Тренд“. Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев получава 51,4% от гласовете, показва екзитполът след края на изборния ден. Опонентите им Андрей Гюров-Георги Кандев събират 43,6% подкрепа, като разликата между двете двойки достига 7,8 процентни пункта. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 5% от избирателите, а избирателната активност е 27,5%.

На първия тур на 25 октомври Йотова и Вълчев получиха 36,4% според тогавашните прогнозни резултати, а Гюров и Кандев - 32,1%. Делът на гласувалите с „Не подкрепям никого“ беше 3,8%, а избирателната активност достигна 22,2%.

По-рано „Мяра“ отчете 51% за Йотова и Вълчев срещу 44,7% за Гюров и Кандев при активност от 26,8%. Според „Алфа Рисърч“ подкрепата за двете двойки е съответно 52,5% и 43,4% при активност от 29,1%, а „Маркет ЛИНКС“ отчете 50,7% срещу 44% и активност от 26,4%. Така и четирите социологически агенции дават преднина на Илияна Йотова и Кирил Вълчев на президентския балотаж.

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Автор Иван Ангелов

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