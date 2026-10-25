Горещо от ЦИК за вота! Ето кой води в битката за "Дондуков" 2

Централната избирателна комисия излезе с първи официални резултати от президентските избори.

При 7.37% преброени протоколи в битката за „Дондуков” 2 води двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев. Те отиват на балотаж срещу опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев.

Първи са Йотова и Вълчев с резултат 35.5%. Те отиват на балотаж с Гюров и Кандев, които взимат 30.2 на сто от изборните гласове.

На трето място остава двойката Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат 13.5%. Четвърта е двойката, издигната от МЕЧ - Радостин Василев и Красимир Манов. Те са спечелили 4.1 на сто от вота.

С опцията "не подкрепям никого" са избрали да гласуват 4.7% от упражнилите правото си на вот.