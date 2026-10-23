Петър Волгин: Искам да поставя народа и страната ни в центъра, а не в периферията на Европа

„Винаги съм търсил и отстоявал истината във всичко, което правя – като журналист, като общественик, като политик. За мен най-важна е истината и тя е в основата на всяка добродетел. Управляващите режими у нас се възкачваха, после рухваха, накланяха страната ни ту на изток, ту на запад, но никога не водеха пробългарска политика. Никой не поставя България първа – гордо и в центъра на намеренията си. А това не е справедливо. Народът с най-старата национална държава в Европа не е васал, просто не му отива. Не е справедливо да бъде принизяван – полагат му се висини”, казва Петър Волгин и споделя за какво се бори през целия си живот, отдаден напълно на това, с което се занимава.

“Ето затова се боря цял живот – по пътя си от журналистиката до парламентарната трибуна: за различно управление, за справедливост, за политика, която да поставя народа и страната ни в центъра, а не в периферията на Европа”, казва Волгин в емоционалното видео.

“Възраждане” ви призовава да гласувате в неделя, да направите различен избор. Политическата организация призовава всички да подкрепят кандидатите ѝ с номер 11 в бюлетината, за да реализират новата колективна цел на българския народ, формулирана от хората на площада, а не от самозвани политици. Цел - мечта за силна, независима и благоденстваща България, която сама определя националния си интерес.

България, която може да разговаря и да изгражда партньорства и на Изток, и на Запад, без да се отказва от своя суверенитет. България със силна армия и защитени граници.

България, в която справедливостта се крепи на силна държава и активно гражданско общество.

Цялото видео може да видите тук: - https://www.facebook.com/reel/2724074491391028

Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11 в юлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!