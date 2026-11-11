Емил Димитров, "Възраждане": Замяната на медицинските сестри с учители в яслите е опасно

По инициатива на общинския съветник от “Възраждане” в Столичен общински съвет днес ще заседава Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика.

На нея с експерти по ранно детско развитие, учители, директори, родители и медицински специалисти ще бъде обсъдена идеята медицинските сестри в детските ясли да могат да бъдат заменяни от учители, като мярка за справяне с кадровия дефицит.

Емил Димитров категорично се противопоставя на това предложение, което беше идея на ГЕРБ, възникнала преди около две години, и ентусиазирано подхваната и от представителите на ПП-ДБ, и кмета Васил Терзиев.

Общинският съвет със сигурност не е единодушен за нейното решение и зад Димитров застават общински съветници като Ваня Григорова, която е и председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика и Диана Томова.

Емил Димитров от „Възраждане“ настоява Комисията по здравеопазването в парламента също да изслуша специалистите, преди да променя статута на яслите, а разпоредбите за детските ясли в законопроект № 52-654-01-103 да бъдат оттеглени или основно преработени.

Предложеното за включване на самостоятелните ясли в образователната система не осигурява само по себе си нито една медицинска сестра, заместник при отсъствие или допълнителни пари за здравна грижа.

Според „Възраждане“ решението не може да се вземе само през призмата на образованието, когато става дума и за медицинска отговорност към деца до три години.

„Когато детето не може да каже какво му е, до него трябва да има човек, който може да разпознае симптомите навреме. Промяната на статута на самостоятелните ясли сама по себе си няма да запълни нито един медицински щат. Първо трябва да осигурим кадрите и заместването, след това да спорим за надписа на табелата над яслата“, заявява общинският съветник от „Възраждане“ Емил Димитров.

Политическата организация иска открито изслушване и в парламентарната Комисия по здравеопазването с участие на Министерството на здравеопазването, професионалните организации, яслените екипи и родителите. В парламентарното досие вече е вписано общо становище на директори на 219 самостоятелни ясли. Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) също се противопоставя на промяната като решение на кадровия дефицит. За София днес ще се проведе необходимият публичен разговор в Столичния общински съвет. Целта на днешното заседание е да се стигне до обща позиция на всички специалисти, които се занимават с ранно детско развитие, която да бъде внесена за разглеждане в идентичната комисия в Народното събрание.

Заседанието ще се проведе на 11 ноември 2026 г. от 13:00 ч. в зала № 1, ет. 2, ул. „Московска“ № 33.“