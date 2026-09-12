Криза в София: 1716 деца може да останат без ясла
Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
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Столична община търси спешно решение и настоява за законодателна промяна
От 2022 г. са санкционирани 12 джипита, 17 родители, директорка и две медицински лица само в област Ловеч
Най-голям е недостигът при яслените групи
Столичната община ще представи свободните места, класирането и следващите стъпки за семействата
Родителите местят кандидатури до последно, системата работи на пълни обороти
Ще направим всичко възможно да спрем това, категорично заяви експертът
Уседналостта става водещ фактор, отпада бонусът за посещавана ясла
Столична община прати писмо до НС за помощ
Много е лесно да се направи планиране - раждат се определен брой деца, ясно е, че след 2 години тези деца ще имат нужда от ясла и градина
Бюджетът на Община София скочил от 1,5 млрд. на 1,7 млрд. лева...
Вицепремиерът Ивайло Калфин лансира идеята държавата да осигури безплатни ясли и детски градини за всички деца в страната като една от мерките за стим...
София. Майките, които протестираха срещу замразения размер на детските надбавки, ще се срещнат с депутати от ГЕРБ днес. Целта е да се обсъдят възможно...