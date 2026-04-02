Над 14 800 деца влизат в ясли и градини в София, надпреварата вече тече

София ще приеме 14 830 деца в детски градини и ясли тази година. Това е със 1740 повече спрямо предходния прием, което дава глътка въздух на хиляди семейства, но не отменя напрежението около класиранията.

През целия месец родителите ще могат да пренареждат кандидатурите си и да следят в реално време как се движат точките за всяко дете, обясни пред БНР заместник-кметът Десислава Желязкова. В системата са видими текущите резултати, което позволява бърза реакция и промени до последния момент.

Крайният срок за кандидатстване е 12:00 часа на 7 май, след което системата се затваря, а първото класиране ще бъде обявено още на следващия ден - 8 май. Общият брой места включва 5682 за ясли, 5896 за първа група и над 2400 в подготвителни групи в детски градини и училища.

Особено търсени остават градините с яслени групи, тъй като те осигуряват плавен преход и гарантирано продължаване в същото заведение. В същото време се подготвят и промени - предимството за ясла при класиране ще отпадне в рамките на следващите две години.

Допълнително напрежение носи и рискът от злоупотреби с адресни регистрации, макар че според общината те трудно се доказват и не са решаващ фактор при класирането. По-голяма тежест имат други критерии, които определят крайния резултат.

Очаква се ситуацията да се облекчи частично с новите детски градини и разширения, които ще бъдат въведени в експлоатация през май и юни по Плана за възстановяване и устойчивост. Тези нови места ще влязат в следващите класирания през есента и могат да пренаредят баланса в системата.

Второто класиране ще бъде на 22 май, а третото - на 5 юни, като родителите могат да разчитат и на активна обратна връзка от системата. Само за последните два дни са обработени над хиляда запитвания, което показва колко ожесточена и внимателно следена е надпреварата за всяко място.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com