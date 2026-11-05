Костадинов разкри кого ще подкрепи за ВСС. Отрече договорка за изборите

Край на безразборното използване на латиница за изписване на български думи и нови правила за двуезичните надписи в публичната среда. Това предвижда законопроектът за българския език, който вече е приет на първо четене, обясни лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред БНТ.

Той коментира и предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет, като обяви кои кандидати партията му е готова да подкрепи. Костадинов отрече да има политическа договорка, свързана с подкрепата на избиратели на „Възраждане“ за Илияна Йотова на президентските избори.

Край на „шльокавицата“ в публичната среда

Костадинов обясни, че законопроектът цели да въведе ясни правила за употребата на българския език върху обществени сгради, указателни табели и други надписи. Той направи разграничение между законово регламентираната транслитерация и изписването на обикновени български думи с латински букви.

„В този закон е уредено, че единствените думи, които се транслитерират, което означава, че се изписват на латиница, са лични имена, както в нашите лични документи, географски названия, тоест реки, села, градове, названия на улици, на площади и нищо друго“, заяви той.

Лидерът на „Възраждане“ даде за пример думата „олигархия“, която според него не може да се изписва на латиница под претекст, че се извършва транслитерация.

„Не може да напишете „олигархия“ на латиница, защото „олигархия“, макар и чуждица, изписвана в българския език по този начин, ако го напишете на латиница, това няма да е транслитерация, това ще бъде шльокавица“, поясни Костадинов.

Какво ще стане с надписите на чужди езици

Според Костадинов по-същественият въпрос е използването на дублиращи надписи на чужди езици в публичната среда. Той посочи като примери сградите на Българската национална телевизия и Народното събрание, където има надписи на английски.

„Той слага край и на нещо много по-опасно, защото шльокавицата, за съжаление, ще продължи да съществува, но тя ще продължи да съществува в интернет, в някакви комуникации, които няма как да бъдат регулирани“, каза лидерът на „Възраждане“. Той уточни, че законопроектът е насочен към използването на езика в обществената и публичната среда.

Костадинов подчерта, че са предвидени изключения за търговските и туристическите обекти. По думите му там, където се обслужват предимно чуждестранни посетители, е логично да има информация и на други езици.

„Нашият закон предвижда в член четвърти, алинея трета, специално изключения за търговски и за туристически обекти. Защото в крайна сметка, когато, примерно да кажем, обектът е настроен за работа основно с чужденци, да, логично е тогава да има надписи и на чужд език. И то не само на английски, а може би и на френски, на немски, както обикновено е по хотелите“, обясни той.

Кого ще подкрепи „Възраждане“ за ВСС

Костадинов коментира и предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, насрочен за 19-и. Той заяви, че партията му ще подкрепя кандидати, които не са част от квотите на ГЕРБ и ДПС.

„Ние от години говорим, че ВСС трябва да бъде преизбран с хора, които не са част от политическата квота на ГЕРБ и ДПС. Говорим го от 2021 година. Ние ще подкрепим кандидати, които не са част от квотата на ГЕРБ и ДПС“, заяви лидерът на „Възраждане“.

Костадинов посочи, че според него Цвета Рангелова се е представила най-добре сред обсъжданите кандидати. Той направи уговорката, че при подобни избори професионалните качества невинаги са единственият определящ фактор.

Няма договорка за подкрепата на Йотова

Лидерът на „Възраждане“ отхвърли предположенията, че подкрепата на избиратели на партията за Илияна Йотова на президентските избори е била част от политическо споразумение. Той отрече тя да е обвързана с подкрепа за определен кандидат при избора на ВСС.

„Възраждане“ никога не е преставала да бъде фактор в българската политика. На тези избори станахме незаобиколим фактор, наистина. Защото всъщност с позицията на избирателите на „Възраждане“, която дебело подчертавам, беше тяхна“, заяви Костадинов.

Той подчерта, че партията разчита на политическа последователност и на възстановяване на доверието на гражданите в политиците.