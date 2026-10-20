1550 евро за младите лекари. Кабинетът с оферта

Министерството на здравеопазването предлага възнаграждение от 1550 евро за лекарите специализанти по държавна поръчка. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова пред журналисти.

Предложението дойде преди насрочения за тази вечер протест на младите лекари и студентите по медицина, които настояват за по-високи заплати, прозрачни конкурси за специализация и по-добри условия за професионално развитие.

Едно от основните искания на инициативата "Бъдеще в България" е минималната основна месечна заплата на младите лекари да бъде не по-ниска от 150% от средната брутна работна заплата за страната. Според разчетите, представени през 2025 г., това се равнява на около 1860 евро месечно. Тъй като размерът е обвързан със средната заплата, конкретната сума подлежи на актуализация.

За разлика от това предложените от здравното министерство 1550 евро се отнасят само за специализантите по държавна поръчка. Младите лекари настояват за гарантиран минимален праг на възнагражденията, независимо от лечебното заведение, в което работят.

Ивкова заяви, че поддържа диалог с младите медици още от началото на мандата си и дори им е предоставила личния си мобилен номер за пряка комуникация.

"Уважавам тяхното право на протест, все пак живеем в демократична държава, имат справедливи искания, които ще бъдат изпълнени", заяви министърът относно планувания за тази вечер протест.

Тя обаче изрази опасения, че недоволството на специализантите може да бъде използвано за политически цели.

"Моят ангажимент е към тяхното бъдеще, а не към нечия политическа кампания", подчерта Ивкова.

Здравният министър увери, че се работи по увеличаването на възнагражденията, но не посочи конкретен срок за въвеждането на предложената сума.

По отношение на електронния портал за обявяване на свободните места за специализанти Ивкова обясни, че системата е технически готова, но за пълноценното ѝ функциониране са необходими нормативни промени.