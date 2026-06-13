КПКОНПИ подгони имущества за над 3 млн. лева
Завеждат се искове за отнемането им
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Завеждат се искове за отнемането им
Два пъти по-ниски такси, ако се ползват електронни услуги Един от големите проблеми, от който инвеститорите се опасяват е, че у нас се крадат фирми....
Досегашният зам.-директор на Агенцията по вписвания Елена Маркова вече е шеф на ведомството. Тя зае поста вчера, след като Венцислав Спиридонов бе уво...