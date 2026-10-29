Исторически избор в Горна Оряховица - жена пое кметския пост

Петя Иванова е новият кмет на Горна Оряховица и ще управлява общината до края на настоящия мандат през 2027 г. Общинският съвет я избра с убедително мнозинство от 23 гласа „за“ и трима „въздържал се“. Досега Иванова заемаше поста заместник-кмет с ресор „Хуманитарни дейности и спорт“, а според общински съветник тя става първата жена начело на общината. Изборът се наложи след предсрочното прекратяване на мандата на Николай Рашков.

Новият кмет обеща приемственост

Предложението за избора на Петя Иванова беше внесено като допълнителна точка в дневния ред от председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов. Кандидатурата й получи подкрепа от заместник-кмета инж. Анелия Христова и общински съветници. Иван Димитров подчерта, че с избирането й Горна Оряховица ще има за първи път жена кмет.

След полагането на клетвата Иванова заяви, че приема новия пост не като лична привилегия, а като отговорност към институцията и гражданите. Тя обеща да запази темпото на работа, наложено от Николай Рашков, и постави развитието на общината като своя основна кауза.

„Горна Оряховица не може и не трябва да спре“, подчерта новият кмет.

Николай Рашков също присъства на заседанието и приветства избора на своя наследник. Той заяви пред съветниците, че е щастлив от решението, благодари на екипа си за съвместната работа и пожела успех на Иванова.

Защо се стигна до смяната

До избора на нов кмет се стигна след оставката на Николай Рашков, въз основа на която Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му на 22 октомври.

Случаят беше предшестван от продължителен съдебен и институционален спор, свързан с установен конфликт на интереси от вече закритата Комисия за противодействие на корупцията. Първоначално Общинската избирателна комисия отказа да прекрати мандата на Рашков, а казусът премина през съдебни процедури и предизвика граждански протести в негова подкрепа.

Централната избирателна комисия беше уведомена за прекратяването на правомощията му. Нови частични избори няма да бъдат насрочвани, тъй като до редовния местен вот през есента на 2027 г. остава по-малко от година.

Близо 30 години опит в образованието

Петя Иванова има дългогодишен професионален опит в образователната система. Близо три десетилетия е работила в Средно училище „Георги Измирлиев“ в Горна Оряховица като учител и заместник-директор по учебната дейност. Участвала е в управлението на образователни проекти и в работата с делегирани бюджети.

Тя е магистър по педагогика и логопедия от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който завършва през 1994 г. Преминала е повече от 40 квалификационни курса, а през 2017 г. получава награда от Община Горна Оряховица за принос в образователната система.

В мотивите за кандидатурата й председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов изтъкна професионалната подготовка, управленския опит и доброто познаване на общинската администрация. Решението за избора й предвижда предварително изпълнение, за да се гарантира непрекъснатата работа на местната власт.