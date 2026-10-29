Нов вагон-бистро ще се движи във влакове по теснолинейката

Обновен вагон-бистро ще се движи във влакове по теснолинейката от петък /30 октомври/. Вагонът ще пътува към съставите на пътническите влакове № 16101 от Септември за Добринище и № 16102 от Добринище за Септември, първоначално само в дните петък, събота и неделя.

Вагоните от тип „бистро” разполагат със салон за консумация с бар за обслужване на пътниците. Барът е оборудван и зареден с хранителни продукти, както и с топли и студени напитки. В салона за консумация са разположени няколко седалки с маси, които са специално брандирани и предоставят възможност за игра на шах, Не се сърди човече и други популярни игри с фигури и зарове.

С пускането в експлоатация на този вагон, вече по два влака в посока по целия маршрут на теснолинейката ще се обслужват с вагон-бистро, след като такова има в бързите влакове между Септември и Добринище, а от петък и през почивните дни вече ще бъде на разположение за най-предпочитания от туристически групи влак от Добринище за Септември в 10:25 ч. и сутрешния влак от Септември за Добринище в 05:00 ч., предоставящ удобна възможност за ранно пристигане в СПА и ски курортите Велинград и Банско.

Освен във влаковете по теснолинейката, вагон-бистра пътуват към композициите на влакове между София и Бургас през Пловдив, както и през Подбалканската железопътна линия. Предстои разширяване на услугата и по други направления.