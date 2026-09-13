Терор над родопска теснолинейка! Хората са шокирани
Какво слагат между релсите
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Какво слагат между релсите
Години наред поддръжката и развитието на теснолинейката е неглижирано
Дядо Коледа и Снежанка избраха единствената по рода си железница на Балканите
Линията побеля в участъка от Велинград до Добринище
Нови екстри на туристите този сезон
Габриел била със съпруга и с детето си, споделят очевидци
Родопската теснолинейка е с обща дължина 124,7 километра и свързва градовете Септември и Добринище
Интересът се дължи на обновения „Вагон за отдих на Пиринско“
Младежът гледал как хора спят на гарите, защото е спрян вечерният влак и не могат да се приберат от работа
Специални композиции ще пътуват на още четири дати през август
Маршрутът с невероятни природни гледки и места с древна история привлича заклети фенове
От железопътната компания уверяват, че ще бъдат организирани още две пътувания за любителите
Пътуването с теснолинейката кара градския човек да забави темпото
Теснолинейка „Родопи” става специален Коледен влак
Възстановен е отново за движение преди 15 години и към момента е единственият парен локомотив по теснолинейката в експлоатация
Причината - планов ремонт
Днес е Денят на железничаря - професионален празник на работещите в системата на железопътния транспорт. Той се отбелязва от средата на миналия век и...
Студентите от цялата страна вече се готвят да празнуват, а някои вече стартираха с купоните още преди 8 декември. Хит сред младежите се оказа забавлен...
Теснолинейката, която се опитва да си прокара път през долини и клисури в Югозападна България, е кръвоносният съд на обграждащите я селища, но може да...
Благоевград. Теснолинейка по маршрута от Добринище за Септември ще продължи да има. В плановете за намаляване на пътнически композиции по някои жп нап...