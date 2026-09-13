Караджов с извънреден ход след инцидента край Сливен
Между Коньово и Кермен дерайлира третият вагон от товарна композиция на частен превозвач, превозващ пясък
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Между Коньово и Кермен дерайлира третият вагон от товарна композиция на частен превозвач, превозващ пясък
Запалили пластмаса, за да се топлят
Двама мъже са в тежко състояние в "Пирогов"
Пожарът лумнал през нощта
От 12 вагона на влаковата композиция само един е дерайлирал
До момента 2 неща са сигурни в разследването
Създадена е организация по превозването на всички пътници по други направления
Третият секретар на посолството Владислав Сорокин избута натоварената количка повече от километър по граничния жп мост
8 души са арестувани при спецакция на турската полиция заради съмнения за корупция при продажбата на 30 спални вагона на БДЖ. Сред задържаните е Ибрах...
Те ще търсят алтернативен маршрут за Казахстан през Грузия и Азербайджан Русия върна 11 вагона, пълни със стоки от Турция, с българския фериботен кор...
От днес БДЖ възстановява движението на вагоните от тип „бистро" в бързите влакове със задължителна резервация, които пътуват между София и Варна. По...
Сливен. Вагон от композиция на товарен влак дерайлира край Сливен. Вследствие на това е спряна продажбата на билети за Варна, съобщи за "Фокус" дежурн...
София. Няма пострадали пътници и служители на железниците при снощния с международният влак Букурещ - Инстанбул, съобщи изпълнителният директор на „Хо...
Разград. 33-годишен работник от разградското село Ножарево е в медикаментозна кома след трудова злополука във Вагоноремонтния завод в Самуил. Опаснос...