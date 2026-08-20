Издирват кой посегна на най-новите влакове на БДЖ

БДЖ и МВР засилват охраната на новите електрически влакове, като полицейски патрули вече ще следят гарите, на които композициите престояват през нощта. Нарушителите, посегнали на един от новите влакове на гара Благоевград, към момента не са установени, съобщи директорът "Подвижен състав и оперативна дейност" в БДЖ Анатолий Атанасов.

Железниците са определили всички гари, на които новите мотриси остават в тъмната част на денонощието, а около тях ще обикалят и служители на БДЖ. Допълнителна охрана се предвижда и в депата, където се съхраняват композициите.

Мотрисите са на релсите едва от дни

Мерките идват почти веднага след началото на най-мащабното обновяване на подвижния състав на българските железници от повече от две десетилетия. Първите осем нови мотриси "Шкода" влязоха в редовна експлоатация на 14 август, а планът е до 20 август в движение да бъдат всичките 20. Доставката е на стойност 261,4 млн. евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Нарушителите не са установени

"Към настоящия момент нарушителите не са установени. Случаят е от 18 срещу 19 този месец. При престоя на влака на гара Благоевград на първи коловоз, при рутинен преглед в 4.45 сутринта, превозната бригада е установила, че първият вагон от влака е надраскан с графити. Графитите са два, около два квадратни метра", заяви Атанасов.

Така вандалската проява е извършена само няколко дни след официалното пускане на първите нови влакове. Повреденият вагон ще бъде предаден на представители на производителя, като БДЖ очаква графитите да бъдат почистени в рамките на едно денонощие.

МВР се захваща с охраната

След случая БДЖ е провело работни срещи с представители на МВР. "Установени са всички гари, в които влаковете престояват в тъмната част на денонощието. От тяхна страна са осигурени патрули, както и наши служители, които обикалят около влаковете с цел опазването им", обясни Атанасов.

Предвижда се и засилена охрана в депата, където се прибират новите композиции. От БДЖ определят случилото се като неприятен инцидент, докато установяването на извършителите продължава да бъде нерешеният въпрос след посегателството.