Голямата смяна почти приключи. 90% вече са с нови топломери и водомери

Около 90% от абонатите на топлофикациите в страната вече са сменили старите си топломери и водомери за топла вода с устройства за дистанционно отчитане. Това съобщи пред БНР председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев. В някои градове процесът практически е приключил - Пловдив вече е със 100% дистанционно отчитане. Масовата подмяна идва преди крайния срок в края на 2026 г., след който старите уреди не трябва да останат в употреба.

Остават най-трудните 10%

Законът за енергетиката задължава всички потребители на централно топлоснабдяване да преминат към дистанционно отчитане. Целта е сметките да бъдат по-прозрачни, отчитането по-точно, а необходимостта от физически достъп до жилищата да отпадне.

Именно последните 10% обаче могат да се окажат най-проблемни. Според Кремен Георгиев става дума най-вече за необитаеми апартаменти, наследствени жилища или имоти, чиито собственици живеят в чужбина. Възможни са и случаи, при които подмяната просто е била пренебрегната.

Все още няма окончателно правило за неизрядните

Сериозният проблем е, че все още липсва наредба, която ясно да посочи какво ще се случва след 1 януари 2027 г., ако в дадено жилище топломерите или водомерите за топла вода не са подменени.

Обсъжданият вариант е на такива потребители да бъде начислявано потребление на максимален капацитет, без право впоследствие да претендират за корекция на сметката. Георгиев уточни, че това все още не е окончателно и трябва да бъде уредено в наредбата, подготвяна от Министерството на енергетиката.

Един стар уред може да обърка сметките на цял вход

Неподменените устройства могат да създадат проблем не само на собственика на конкретния апартамент, но и на съседите му. Ако дори едно или две жилища в сградата останат без дистанционно отчитане, реалното им потребление няма да бъде известно своевременно.

„За тези радиатори не знаем нищо - потреблението им може да бъде от нула до максимално“, обясни Георгиев. Ако впоследствие начислената стойност бъде оспорена и променена, това може да доведе до ново преразпределение на общо доставената енергия и корекции в сметките на останалите домакинства.

При сграда със 100% дистанционно отчитане този проблем практически изчезва - данните за потреблението са налични и не се налага да се чака физическо отчитане на отделни уреди.

Срокът идва насред отоплителния сезон

Друг спорен момент е самата дата - 1 януари 2027 г. Тя попада в средата на отоплителния сезон, а топлофикациите не разделят сезона на период преди и след Нова година.

Това означава, че дори всички уреди в дадена сграда да бъдат сменени навреме, първите два-три месеца от отоплителния сезон може да са отчетени по стария начин, а останалите - дистанционно. Затова отново могат да се наложат изравнителни сметки.

Според Георгиев най-добрият вариант би бил дистанционното отчитане да започва от началото на отоплителния сезон за цялата сграда. Той обаче смята, че удължаване на законовия срок е малко вероятно, след като 90% от абонатите вече са изпълнили изискването.

Колко струва подмяната

Цената на апартаментен топломер в момента е между 190 и 240 евро. Малкият индивидуален уред на радиатор струва около 40 евро, а именно такива устройства използват между 70% и 80% от абонатите на централно отопление в България.

Подмяната на водомер за топла вода с дистанционен струва приблизително между 80 и 90 евро. Изискването не засяга водомерите за студена вода, нито общия водомер на сградата.