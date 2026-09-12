80% от клиентите на топлофикациите в страната са подменили измервателните си уреди с дистанционни
Дистанционните уреди позволяват ежемесечно, дистанционно и коректно измерване на потребената за периода енергия
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Дистанционните уреди позволяват ежемесечно, дистанционно и коректно измерване на потребената за периода енергия
Предстои смята на топломери и водомери за сметка на потребителите
Става въпрос за 1,276 млн. радиаторни разпределителя и 660 хил. водомера за топла вода
Водомер за дистанционно отчитане на ползваната вода струва около 150 лева
През есента се очаква да стартира системата за дистанционно отчитане на битовите електромери. Новост са и закупените от компанията мобилни трафопостов...