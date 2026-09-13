Министър Пеев: Модернизацията на железниците продължава с новите влакове "Алстом"
Първите два от общо 35 нови влака ще влязат в редовна експлоатация в началото на септември.
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Първите два от общо 35 нови влака ще влязат в редовна експлоатация в началото на септември.
Нарушителите остават неизвестни, а железниците и МВР вече променят режима за охрана на скъпите композиции
Дори малките селски региони имат достъп до надеждно и често обслужване
Ще сведем закъсненията от час и половина до нула - към тази сутрин са били средно по 18 минути, обеща Георги Гвоздейков
Георги Гвоздейков: Не сме прикривали нарушения
Уникални маршрути в Черна Гора
Става дума за два проекта за обновяване на българските железници
Европейският съюз е отпуснал близо 800 милиона евро помощ за гръцките железници
Теснолинейката, която се опитва да си прокара път през долини и клисури в Югозападна България, е кръвоносният съд на обграждащите я селища, но може да...
София. Държавните железници уволняват началник-влак, който карал с 2.8 промила алкохол в кръвта. Днес около 12:30 ч. в Централно управление на Холдин...
Петдневната стачка на германските железничари, която трябваше да продължи до понеделник, бе прекратена предсрочно, обявиха организиралите я синдикати....
Само обявяването в несъстоятелност може да спаси холдинга София. Очаква се и официално предложение за закупуване на БДЖ от китайска компания, обясних...
Атина. Гръцките железници ще стачкуват по Великден. Това стана ясно от служители в железниците, които уточниха, че няма да работят на 19, 20 и 21 апри...
Плащат по 340 лв. на месец, най-добрите с шанс за постоянна работа
Железопътният трафик Швейцария-Италия е подновен, съобщи информационна служба на швейцарските железници. Влаковете бяха спрени в продължение на 12 час...
София. Новият график за движение на влаковете на „Холдинг Български държавни железници" ЕАД влиза в сила. Това съобщиха от пресцентъра на БДЖ. Ще бъда...
Акцията ще продължи до петък сутринта
София. Лошите метеорологични условия и проливните дъждове през нощта доведоха до спирането на движението на някои влакове, съобщиха от Български държа...
Истанбул. Турция предвижда да приватизира държавните железници, съобщи БНР. Процедурата стартира с проектозакон, който бе одобрен от парламентарната...