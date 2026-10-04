Вирусите тръгнаха с октомври. Кантарджиев предупреди какво ни чака

С настъпването на октомври започва сезонът, в който кашлицата, хремата и болките в гърлото могат бързо да се превърнат в ежедневие за хиляди хора. Засега епидемичната обстановка остава спокойна, но проф. Тодор Кантарджиев предупреждава, че по-студеното време и затварянето на хората в помещения неизбежно улесняват разпространението на респираторните инфекции.

Сред причинителите вече циркулират риновируси, бокавируси, метапневмовируси и коронавируси. При децата зад силното възпалено гърло може да стои и бактериална инфекция, включително причинителят на скарлатината.

Слънцето още ни пази

„Дано да се задържи слънчево времето, защото има ли слънце, хубаво ли е времето, така че хората да са навън, а не да се затварят в близък контакт, ще се забави разпространението на респираторните инфекции“, каза проф. Кантарджиев пред бТВ.

Именно затворените пространства и близкият контакт са сред най-големите рискове през есенно-зимния сезон. С увеличаването на времето, прекарано в офиси, училища, градски транспорт и магазини, вирусите получават значително по-добри условия да се предават от човек на човек.

При децата може да не е просто вирус

При възрастните болките в гърлото най-често са вирусни, но при децата ситуацията може да бъде различна. Проф. Кантарджиев посочи бактерията Streptococcus pyogenes като честа причина за гърлобол в детска възраст.

Тя може да причини и скарлатина. Специалистът предупреди, че именно неправилното или непълно лечение с антибиотици е една от причините заболяването да продължава да циркулира. По думите му бактериалната инфекция се повлиява добре дори от евтини антибиотици, но те трябва да бъдат приемани точно според лекарското предписание.

Коронавирусите не са изчезнали

Кантарджиев напомни, че коронавирусите продължават да циркулират и след пандемията. По думите му приблизително една трета от случаите на суха и неприятна кашлица могат да бъдат свързани с коронавируси, както и между 15% и 20% от случаите на болки в гърлото при възрастните.

Според него циркулиращите в момента варианти са се изменили, но вирусът остава част от общата картина на респираторните заболявания през студените месеци.

Киха ли някой - без контакти

Проф. Кантарджиев посочи три прости, но важни мерки - добра хигиена на ръцете, използване на носна кърпичка и избягване на близък контакт при симптоми.

„Някой хремав ли е, някой болен ли е, някой киха ли - без контакти с хора“, предупреди той. Специалистът препоръчва възрастните хора да носят маска със себе си и да я използват на места с много хора, особено ако около тях има кашлящи и кихащи.

Грипът идва по-късно, но пикът може да е тежък

Противогрипната ваксинация тази година ще започне с известно забавяне заради проблеми в производството и доставките на ваксини. Според проф. Кантарджиев обаче няма опасност хората да изпуснат подходящия момент за имунизация.

Той очаква пикът на грипа да бъде в края на януари или началото на февруари. По думите му ваксинацията трябва да бъде направена поне две седмици преди пика, така че време все още има. За децата вече може да се обсъжда с личния лекар и назалната ваксина.

Най-уязвимите трябва да са особено внимателни

Децата, възрастните хора и бременните са сред групите, които трябва да бъдат най-внимателни през следващите месеци. Бременните е добре да избягват контакти с болни и претъпкани публични места, както и да поддържат правилно хранене и достатъчно движение.

А съветът на Кантарджиев звучи почти като предупреждение от друго време, но остава актуален: „Ходете по слънчевата страна на улиците, когато има грип“.