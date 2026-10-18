Грипният сезон започва с изключително неприятна изненада

Сериозен недостиг на противогрипни ваксини бележи началото на сезона в България, като проблемът засяга както възрастните, така и децата. В аптеките все още няма инжекционни препарати, а една от двете одобрени ваксини изобщо няма да бъде предлагана за свободна продажба тази година, съобщава Нова телевизия. Трудно се намират и назалните ваксини за деца, въпреки че имунизационната кампания вече е започнала. Личните лекари отчитат интерес към ваксинацията, но първите инжекционни препарати се очакват едва в края на октомври, а доставките за аптеките - през ноември.

Една от ваксините няма да стигне до аптеките

Причината за недостига са производствени затруднения, които са нарушили графика за доставка на противогрипните препарати. Министерството на здравеопазването потвърди, че един от производителите няма да успее да осигури достатъчни количества за свободния пазар.

Председателят на Българския фармацевтичен съюз Стефан Минков обясни, че компанията е решила да изпълни приоритетно ангажиментите си по националните програми за безплатна имунизация на деца и хора над 65 години.

Другият производител е заявил доставка на около 70 000 дози за аптечната мрежа в периода 9-13 ноември. Според Минков количеството е недостатъчно и съществува риск много желаещи да останат без ваксина.

Здравният министър Катя Ивкова уточни, че първите инжекционни препарати по националните програми се очакват още в края на октомври. Тя обясни, че производственият процес е бил забавен заради по-късното определяне на ваксиналните щамове за новия сезон.

Родителите обикалят аптеките напразно

Проверка на Нова в Бургас показва, че недостигът засяга и назалните ваксини, предназначени за деца. Част от аптеките вече са изчерпали наличните количества и не очакват ново зареждане на този етап.

Магистър-фармацевтът Васил Ходжев потвърждава, че назалните препарати се намират трудно. Затова родителите, които желаят да ваксинират децата си, трябва да потърсят информация за наличностите от личния лекар.

Пред телевизията Кеворк Дадурян разказва, че със съпругата си са решили за първи път да имунизират двете си дъщери. Семейството обмисля назалната ваксина, но едното дете е претърпяло трансплантация, което налага особено внимателна преценка на подходящия препарат.

Назалната ваксина съдържа живи отслабени грипни вируси и според официалната продуктова информация на Европейската агенция по лекарствата е противопоказана при определени състояния на потиснат имунитет. Затова при деца след трансплантация изборът на ваксина трябва задължително да бъде съгласуван с лекуващия специалист.

Личните лекари чакат доставките

Общопрактикуващият лекар д-р Драгомир Христов съобщава, че засега разполага единствено с назални ваксини за деца. Инжекционните препарати все още не са пристигнали, въпреки че пациенти активно се интересуват от възможността за имунизация.

Според д-р Анна Стаматова ваксинационната кампания е трябвало да започне още в края на септември или началото на октомври. Причината е, че организмът се нуждае от приблизително две седмици след поставянето на противогрипната ваксина, за да изгради имунен отговор.

Лекарката припомня, че грипният сезон в България обикновено продължава от октомври до март, като най-висока заболяемост традиционно се наблюдава през януари и февруари.

Два препарата са предвидени за новия сезон

Инжекционните противогрипни ваксини за сезона са „Инфлувак“ и „Ваксигрип“. Д-р Мирослава Киселкова от Регионалната здравна инспекция в Бургас уточнява, че препаратите са тривалентни и съдържат антигени срещу два щама на грипен вирус тип А и един от тип В.

Съставът им е съобразен с препоръките на Световната здравна организация за циркулиращите вируси през сезона 2026-2027 г.

От тази есен България за първи път осигурява и безплатна противогрипна имунизация за определени групи деца по национална програма. Още в началото на октомври здравните власти съобщиха за доставени 75 000 назални дози, част от които бяха разпределени към лекарските практики, а останалите - към аптечната мрежа.

Респираторните заболявания вече се увеличават

На фона на затруднените доставки здравните власти в Бургас отчитат постепенно увеличение на острите респираторни заболявания.

По данни на местната здравна инспекция през периода от 28 септември до 4 октомври заболяемостта е била 123,39 на 10 000 души. През следващата седмица, от 5 до 11 октомври, показателят вече достига 127,59 на 10 000 души.

Стойностите все още са далеч от характерните за пика на грипния сезон, но показват засилване на разпространението на респираторните инфекции. Данните обхващат остри респираторни заболявания като цяло, а не само лабораторно потвърдени случаи на грип.