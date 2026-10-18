Два продукта от кухнята правят чудеса с чупливите нокти

Чупливите и разслояващи се нокти са неприятен проблем, който често се задълбочава през студените месеци. Оказва се, че две добре познати съставки могат да бъдат използвани за лесна домашна процедура, без да се харчат пари за скъпа козметика. Рициновото масло и лимонът са в основата на стара рецепта, която отново привлича внимание, пише френското издание TrucMania. Методът отнема само 10 минути, но има някои важни особености, които не бива да се пренебрегват.

Защо ноктите стават чупливи

Здравината на ноктите зависи от множество фактори, като един от най-сериозните е загубата на влага. През зимата студеният въздух и отоплението могат да засилят изсушаването, което прави нокътната плочка по-уязвима към напукване и разслояване.

Честото миене на ръцете, използването на агресивни почистващи препарати и продължителният контакт с вода също могат да влошат състоянието на ноктите. Допълнително влияние оказват някои продукти за маникюр, особено препаратите за премахване на лак.

Понякога причината е свързана и със здравословни проблеми или недостиг на определени хранителни вещества. Затова постоянната чупливост не бива да се приема единствено като козметичен недостатък.

Тайната на лимона и рициновото масло

Според TrucMania една от традиционните френски домашни рецепти съчетава рициново масло и пресен лимонов сок. Маслото е богато на мастни киселини и се използва за омекотяване на кожичките и поддържане на ноктите, докато лимонът се прилага за почистване и леко изсветляване на повърхността им.

За приготвянето на сместа са необходими една супена лъжица рициново масло и сокът от половин пресен лимон. Двете съставки се смесват в малка купичка, след което върховете на пръстите се потапят в течността за 10 минути. През това време ноктите се масажират внимателно.

Френското издание препоръчва процедурата да се прави два или три пъти седмично. Целта е да се подобри външният вид на ноктите и да се намали сухотата около тях.

Важно е обаче да се знае, че няма убедителни научни доказателства, че тази комбинация възстановява увредената нокътна плочка или ускорява растежа й.

Лимоновият сок може да раздразни кожата, особено ако има малки ранички, цепнатини или възпаления. При чувствителна кожа е по-разумно процедурата да се пропусне. След контакт с лимон ръцете трябва да бъдат добре измити, преди да се излагат на слънце, тъй като цитрусовите сокове могат да предизвикат кожни реакции под въздействието на ултравиолетовите лъчи.

Още една домашна рецепта с яйчен жълтък

Любопитна алтернатива е маската от яйчен жълтък и зехтин. За приготвянето й са необходими един пресен жълтък и една чаена лъжичка зехтин.

Съставките се разбиват до получаването на еднородна смес, която се нанася върху чистите нокти. Оставя се да действа 15 минути, след което се отмива с топла вода.

Процедурата може да се прилага веднъж седмично като част от обичайната домашна грижа. Зехтинът помага за омекотяване на кожата, но и тук не е доказано, че маската може да възстанови вече увредените нокти.

Пет навика, които предпазват ноктите

Специалистите посочват, че ежедневните навици често имат по-голямо значение от домашните козметични рецепти. Американската академия по дерматология препоръчва ограничаване на продължителния контакт с вода и използване на защитни ръкавици при миене на съдове и почистване на дома.

Особено полезно е редовното нанасяне на овлажняващ крем върху ръцете, ноктите и кожичките. Това може да помогне за намаляване на сухотата и разслояването.

Препоръчително е също ноктите да се поддържат сравнително къси, да се избягва грубото пилене и да се ограничава честото използване на агресивни разтворители.

Добре е периодично да се правят почивки от изкуствените нокти и процедурите, които изискват интензивно изпиляване на естествената нокътна плочка.

Храненето също има значение. Разнообразното меню, което осигурява достатъчно белтъчини, желязо, цинк и витамини, подпомага нормалния растеж на ноктите.

Ако въпреки грижите ноктите продължават да се чупят, променят цвета си или се отделят от нокътното легло, е препоръчителна консултация с дерматолог. Домашните рецепти могат да подобрят външния им вид, но не заместват установяването и лечението на причината за проблема.