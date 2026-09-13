Психолог посочи най-приятния цвят за запознанства
Цветът на дрехите може да реши как ще ви възприемат
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Цветът на дрехите може да реши как ще ви възприемат
Използвайте топлина - тя е ключов фактор
Тя може да разпознава всякакви фактури, включително такива, писани на ръка и автоматично да ги разчете и запише в платформата
Проектите ще се възползват от опростена процедура за издаване на разрешителни
Въвежда се нова информационна система
Много често развалените продукти миришат по странен начин
Толкова време се обраБотва заявката
Обработките са започнали още сутринта в 4 часа за природен парк Витоша, а масовото излизане на техника по стоянките е от 8.30 часа сутринта
Екипи вече са извършили двукратни обработки срещу нашествениците
Националният институт по метеорология и хидрология определи оранжев код за интензивни валежи от дъжд в областите Смолян, Хасково, Кърджали, Ямбол и Бу...
Общо 150 машини – снегопочистваща техника, са работили във всички райони на града по трасетата на градския транспорт, общински пътища, опасни и стръмн...
Прогнозата на метеоролозите е за снеговалежи в Южна България. Утре за област Бургас е определен оранжев код и са възможни поледици...
Общината призовава гражданите да са внимателни при придвижването си по улиците, защото е възможно да има заледени участъци по тротоарите...
Имаме 10% ръст на товарите от началото на годината, казва Петър Драгошинов, изпълнителен директор на "Пристанищен комплекс - Русе" ЕАД - Г-н Драгошин...
Новият омбудсман Мая Манолова защити закона, по който се приемат протоколите. Тя коментира пред Нова тв проблема с обработката на данните в зала "Арен...
„ЦИК трябва моментално да подаде оставка". Това заяви депутатът от ГЕРБ Десислава Атанасова в предаването „Здравей, България" по Нова тв по повод проб...
Призоваваме Централната избирателна комисия (ЦИК) да се произнесе с адекватно решение за ускоряване на процеса по обработване на протоколите от секцио...
Министерския съвет (МС) излезе с официална позиция във връзка с хаоса в "Арена Армеец" и забавената обработка на изборни книжа. "Призоваваме Централн...
Хаосът с протоколите в "Арена Армеец" се превърна в ад. Това алармират пред "Стандарт" хора, намиращи се в залата. "Цялостната организация на тези из...
Фабрика за обработка на свежи зеленчуци по най-съвременни технологии откри в края на април в радомирското село Долна Диканя местната фирма "Елейа" ЕОО...