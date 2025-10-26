Как да смалите дънките в домашни условия? Съвети от експерти

Дънките са задължителна част от гардероба, но понякога удобството им може да бъде трудно. Дори и да сте си купили перфектния размер, те могат да се разтегнат след няколко носения. Марта Стюарт обаче споделя бърз и лесен начин да ги направите по-плътни.

Кога да свиете големината на дънките

„Можете да очаквате свиване с един размер, ако искате по-драматичен ефект и по-траен и постоянен резултат. Бих препоръчала да се консултирате с шивач. Свиването ще бъде най-постоянно по цялата дължина. Други области ще бъдат подложени на топлина, напрежение и триене и вероятно ще се разтегнат с износване“, обяснява стилистката и основателка на The Wardrobe Consultant Хали Ейбрамс.

Как да „свиете“ дънките в сушилнята

За да свиете дънките у дома, ключовият фактор е топлината. „Най-лесният и бърз начин да свиете дънките е да ги перете и сушите на възможно най-горещата температура - ​​подобно на начина, по който бихте избягвали да перете любимия си пуловер в гореща вода и да го слагате в сушилнята, защото ще се свие“, казва Ейбрамс.

Как да свиете дънките с помощта на вряща вода

Можете също да използвате тенджера с вряща вода на котлона и след това да изсушите дънките в сушилнята. „Варенето на дънките в продължение на 20-30 минути и след това сушенето им в гореща сушилня обикновено ще ги свие по-бързо от прането в пералня и ще ги смали малко по-ефективно“, обяснява експертът.

Как да свиете дънките в банята

За да направите това, обуйте дънки и напълнете ваната с топла вода. След това седнете във ваната за около 30 минути. Излезте от ваната и оставете дънките, докато изсъхнат напълно.

Кога да занесете дънките си на шивач

Ако дънките ви имат специфична проблемна зона, като например разтегната талия или увиснали задни джобове, тогава си струва да ги занесете на шивач, специализиран в денима.

„Свиването само на една дреха, използвайки метод „Направи си сам“, може да бъде много трудно и не бих го препоръчала“, отбеляза Ейбрамс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com