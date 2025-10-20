Нова функция в ERP.net сканира и обработва фактури и документи от една снимка

Българската софтуерна компания ERP.BG представи нова интелигентна функция на своята система ERP.net. Тя се нарича INGEST, включена е във версия 26 на платформата и използва изкуствен интелект (Artificial Intelligence - AI) за автоматизиране на импорта на хартиени документи. Резултатът е повишаване на ефективността, както и освобождаване на екипите от ръчно въвеждане на данни.

“Новата функция е много добър пример за потенциала на обединяването между изкуствен интелект и ERP система. Тя прави въвеждането на данни в ERP.net много по-лесно и интуитивно, затвърждавайки визията ни за "невидимото ERP", което подкрепя бизнеса, без да го натоварва. Функцията освобождава счетоводните отдели, екипите по продажби и много други служители от рутинни задачи, позволявайки им да се съсредоточат върху по-важните дейности” - посочва Иван Аржентински, основател на ERP.BG.

Функцията ще бъде достъпна за всички клиенти с лиценз "Advanced AI" в абонаментните си планове. Тя е интегрирана както в уеб клиента, така и в мобилното приложение на ERP системата.

Опцията INGEST може да работи с всякакви фактури и с други външни документи, включително и фактури, писани на ръка. Тя ги разчита автоматично и ги импортира в платформата. За целта, потребителите трябва да качат снимка или PDF документ, а системата ще подготви данните за осчетоводяване или потенциална продажба.

Ключови предимства на новата функционалност

С помощта на изкуствен интелект, INGEST автоматично разчита и въвежда данни от всякакви документи, намалявайки грешките и спестявайки време. Функцията е изключително лесна за употреба, като служителите могат да въведат фактура само с един клик през камерата на мобилния си телефон в движение. След това системата автоматично назначава документа за обработка от конкретен счетоводител, който получава нотификация и линк за преглед. Оригиналната снимка също се прикачва автоматично.

Съществува възможност и за десктоп употреба на INGEST, при която счетоводителите могат лесно да изберат файл и да получат въведена фактура, която автоматично се отваря за преглед и потвърждение. Те могат също да препратят фактурата на определен имейл и системата автоматично да я анализира и импортира.

Важна особеност е, че системата се учи от предишни обработки на документи от същия доставчик, следвайки същата процедура, което гарантира последователност и ефективност. Функцията е проектирана да влезе в употреба веднага, без никаква необходимост от обучение, настройка или подготовка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com