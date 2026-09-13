Нова функция в ERP.net сканира и обработва фактури и документи от една снимка
Тя може да разпознава всякакви фактури, включително такива, писани на ръка и автоматично да ги разчете и запише в платформата
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Тя може да разпознава всякакви фактури, включително такива, писани на ръка и автоматично да ги разчете и запише в платформата
Образна диагностика с последния модел скенер SOMATOM go.Up с AI - системи
Купуват нов рентген и скенер за нея
Здравният министър не знаел, че му е пусната пътека за болнично лечение
Асенка Христова била забравена, заключена и оставена да лежи в скенера шест часа
Димитровградската МБАЛ „Света Екатерина" се оборудва с ултрамодерен скенер. Компютърният томограф „Siemens" беше официално открит за работа от кмета...
Приходите скочили с 12,8 на сто, акцизите с 550 млн. лв. Нов рентген ще лови бежанци и контрабанда във влаковете. Той ще позволи да се сканират еднов...
Сменят работното време на полицаите
Берлин. Германски хакери заявиха, че са успели да разбият скенера за пръстови отпечатъци, вграден в iPhone 5S. Съобщението идва само два дни след кат...