Забавените плащания се превръщат в системен риск в България
Четвърт от сметките закъсняват, съдът не помага, предупреждава Allianz Trade
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Четвърт от сметките закъсняват, съдът не помага, предупреждава Allianz Trade
Тя може да разпознава всякакви фактури, включително такива, писани на ръка и автоматично да ги разчете и запише в платформата
Съобщи две мерки, с които ще се намали дефицита в хазната
Те се чудят колко тъжно или смешно е всичко
Единствено у нас рискът пред съществуването на фирмата не се приема като заплаха
Правителството трябва да покаже всички фактури, защото гражданите плащат газа
Политикът от ГЕРБ показа скандални фактури
Фактурите са сборни – за период от 1 година, отговори Топлофикация София
След 2017 г. субсидиите за животни може да се дават срещу фактури за продадено мляко. Това заяви зам.-министърът на земеделието Цветан Димитров, който...
Изискване на директива на Европейската комисия
В НАП ще получават информация за плащанията по сделките в реално време По-бързо може да се връща ДДС на фирми, които използват електронни фактури. То...
София. Правителството ще направи проверка на измервателните уреди на трите електроснабдителни дружества заради надвишени сметки за ток и оплаквания от...
Стара Загора. Средноаритметичната стойност на фактурите за консумация на ток от битовите клиенти на ЕВН - България в Югоизточна България за декември...
София. Фактурите, които битовите клиенти на ЧЕЗ получават за консумираната енергия през януари, ще съдържат данни за два периода. Причината е новите ц...
Въвеждат разсрочено плащане и за фактурите за ток
Солун. Гръцки съд постанови доживотни присъди на двама граждани на столицата Атина и един на Солун за фалшиви фактури, а трети ще лежи 20 години за да...
Стара Загора. Близо 4000 абонати на електроразпределителната компания "EVN – България" от Югоизточна България ще получат за месец септември сметки за...
София. Мария Капон е била разпитана в Следствената служба към Софийска градска прокуратура. Председателят на Инициативния комитет „БеляНЕ" и лидер на...
София. Фактурите, които битовите клиенти на ЧЕЗ получават за консумираната енергия през август, съдържат данни за два отчетни периода – от датата на п...
Купуваш с 30 на сто по-евтино, ако не искаш фактура