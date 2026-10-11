Чума в Русия? Епидемиолог успокои България

Няма основания за тревога в България заради съобщенията за предполагаем случай на белодробна чума в Русия. Това заяви епидемиологът доц. д-р Христиана Бацелова в предаването „Тази неделя“ по бТВ, като се позова на последната информация от Световната здравна организация.

СЗО не потвърждава, че починалата служителка на лаборатория в Иркутск е била заразена с чума, а руските власти отхвърлят версията за лабораторен инцидент. Причината за смъртта на жената обаче остава неизяснена и международните здравни експерти продължават да следят случая.

Няма потвърдена чума в Русия

„Изключително оскъдни са данните, които получаваме. Повечето бяха базирани на журналистически статии в интернет. Според доклада на СЗО няма причина за притеснение“, заяви доц. Бацелова.

По думите й Световната здравна организация не определя смъртта на служителката като потвърден случай на чума. Епидемиологът подчерта, че наличните данни не дават основание да се предполага непосредствена опасност за България.

„Не смятам, че би имало някакъв риск за България в конкретния случай. Но пак казвам - не можем да сме сигурни точно каква е информацията и доколко е достоверна“, посочи специалистът.

Повод за международното внимание стана смъртта на служителка на противочумния научноизследователски институт в Иркутск, Сибир. Жената е починала на 2 октомври, след като няколко дни по-рано е била приета в болница с тежка пневмония. Първоначално се появиха предположения за белодробна чума, както и съмнения за възможно заразяване при работа в лабораторията.

СЗО поиска допълнителна информация от руските здравни власти. Москва съобщи, че в Иркутска област няма регистрирани случаи на чума и че проведените изследвания не са открили опасните причинители, за които първоначално се появиха подозрения.

В публикувания на 10 октомври доклад на СЗО се посочва, че руските власти са провели над 5500 лабораторни изследвания. Всички установени контактни лица са били под медицинско наблюдение, като не са проявили симптоми и не са открити нови случаи на тежка пневмония, свързани с починалата жена.

Според руските власти две независими проверки не са установили нарушения на лабораторната безопасност. СЗО обаче подчертава, че докато точната причина за смъртта не бъде изяснена, не може напълно да се изключи възможността за заразяване, свързано с работната среда. Засега организацията не е установила доказателства за продължаващо разпространение на инфекция и не препоръчва ограничения за пътуванията или търговията.

Защо белодробната чума е толкова опасна

Доц. Бацелова обясни, че чумата и COVID-19 са две съвсем различни заболявания, макар и двете инфекции да могат да засегнат дихателната система.

„Дори да имаме болни с белодробна чума, те са в много тежко състояние. При COVID-19 голяма част от хората, които разпространяваха вируса, бяха в добро общо състояние. Дори някои от тях нямаха изобщо симптоми, така че това улесняваше разпространението на вируса“, посочи тя.

Причинителят на чумата е бактерията Yersinia pestis, която съществува естествено в определени популации от диви гризачи и бълхите, които ги паразитират.

Когато заразена бълха ухапе човек, може да възникне бубонна чума. Тя обикновено протича с висока температура, силно неразположение и болезнено увеличени лимфни възли. Именно тази форма е изиграла основна роля в опустошителните чумни епидемии през Средновековието.

При част от болните инфекцията може да достигне белите дробове и да предизвика белодробна чума. Тогава бактерията вече може да се предава и от човек на човек чрез заразени дихателни частици, отделяни при кашляне.

Тази форма е особено тежка и се развива бързо. За разлика от Средновековието обаче днес заболяването може да бъде лекувано успешно с антибиотици, когато диагнозата бъде поставена навреме и лечението започне достатъчно рано.

Доц. Бацелова припомни, че именно разпространението на инфекцията между хората е допринесло за огромния брой жертви при историческите епидемии. Според нея обаче настоящата ситуация не дава основания да се очаква подобен сценарий в Европа.

Бацелова предупреди за друг проблем в България

След като успокои опасенията около предполагаемата чума в Русия, епидемиологът насочи вниманието към проблем, който според нея е много по-непосредствен за българските пациенти - липсата на инжекционни противогрипни ваксини в аптечната мрежа.

„По-скоро трябва да ни притеснява фактът, че вече отиваме към средата на октомври, а все още няма внос на инжекционни ваксини срещу грип“, заяви доц. Бацелова.

Тя подчерта, че забавянето затруднява навременната имунизация на хората с хронични заболявания и на бременните жени. Според нея ситуацията е необичайна, особено след като противогрипни ваксини вече са налични в други европейски държави, сред които Гърция, Италия и Великобритания.

Специалистът изрази опасения, че е възможно инжекционни ваксини изобщо да не достигнат до свободния пазар в аптеките. По информация, получена от нейни колеги фармацевти, съществуват притеснения, че наличните количества може да бъдат предназначени единствено за безплатната програма за имунизация на хора над 65 години.

Бацелова уточни, че все още няма яснота кога се очакват доставки и дали всички желаещи ще могат да се ваксинират своевременно.

Бременните все по-често търсят ваксина срещу RSV

Епидемиологът отчете и нарастващ интерес към имунизацията срещу респираторно-синцитиалния вирус, известен като RSV. По думите й все повече бременни жени търсят информация и възможност за ваксинация след препоръка от наблюдаващите ги акушер-гинеколози.

Причината е желанието на бъдещите майки да предпазят новородените си от инфекция, която през първите месеци от живота може да доведе до тежки усложнения и необходимост от болнично лечение.

Ваксинацията през третия триместър на бременността позволява майчините антитела да преминат към плода. Така бебето се ражда с пасивна имунна защита, която намалява риска от тежко протичане на RSV инфекция през първите месеци след раждането.

Доц. Бацелова посочи, че все повече бъдещи майки разбират значението на тази защита и активно се интересуват от възможностите за имунизация.