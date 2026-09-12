Експерт съобщи за голям проблем с ваксинирането срещу морбили
Нисък имунизационен обхват и разпространение на митове за ваксините създават риск от разпространение
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Нисък имунизационен обхват и разпространение на митове за ваксините създават риск от разпространение
По думите й има увеличение с около 1% на случаите последната седмица спрямо предишната
Въпреки че има по-рискови хора, всички трябва да се предпазват, защото грипът е като руска рулетка
Важното е да вярваме, да сме оптимисти и да разчитаме на добрата помощ, на добрата дума, каза той
Ваксина против грип се препоръчва на малките деца, бременните и на хората над 65-годишна възраст
Сигурни са хората, които са преболедували морбили, защото са изградили траен пожизнен имунитет
Кризата от новия щам ще дойде в България след два месеца, мерките трябва да са много по-строги, казва д-р Петър Марков
Взети са всички предпазни мерки, увери д-р Руси Пантаджиев
София. Вирусът на ебола не се предава толкова лесно – човек не може да се зарази в България. Това посочи пред bTV националният консултант по епидемиол...